Esclusiva TMW Malen spacca, l'ex Foggia Bryan Roy: "L'ho allenato a 15 anni, era spaventoso"

L'effetto-Malen alla Roma si sta facendo sentire. Gian Piero Gasperini aveva fatto intendere, fin dal suo arrivo, quanto fosse felice di averlo a disposizione e in campo si sta vedendo il perché. L'ex giocatore della Nazionale Oranje, Bryan Roy, che in Italia ha giocato con la maglia del Foggia, ha allenato Malen ai tempi delle giovanili dell'Ajax ed ha parlato di lui a TuttoMercatoWeb.com.

Cosa ricordi di lui, rispetto a quando lo hai conosciuto?

"L'ho allenato per la prima volta quando aveva 14-15 anni e la cosa che mi colpiva subito di lui era la sua velocità. E vederlo in campo era spaventoso per la sua età. Aveva una ottima tecnica, tocco di palla e nel tiro. Ce l'aveva dentro. Poi c'era la mentalità: in questo ha avuto un peso il fatto che arrivasse da una famiglia veramente bella".

Cosa ti ha colpito di più di lui? Ti ricorda qualcuno?

"La velocità e la tecnica. SI vedeva già da quando era adolescente che queste qualità lo avrebbero portato in alto, anche se aveva ancora molta strada da fare. Non mi ricorda un giocatore in particolare, era un destrorso che giocava a sinistra, ora invece fa il riferimento centrale, dove queste sue qualità si esaltano ancora di più".

Che colpo ha fatto la Roma nel prenderlo?

"È perfetto per la Roma e per il calcio italiano, a mio avviso. Una grande squadra in Italia, non importa che non sia la Juventus o il Milan, lui ha questa personalità che si sposa perfettamente con la piazza giallorossa. È davvero un grande matrimonio quello fra Malen e la Roma. Appena ho sentito che poteva andare lì ho pensato: questo affare funzionerà alla grande. L'Italia ha una cultura che gli calza a pennello, di più che quella inglese".

Quanto è mancato Dumfries all'Inter ed alla Nazionale olandese?

"Nelle ultime stagioni è cresciuto in maniera esponenziale, anno dopo anno, facendo vedere quello che può fare. Basta vedere quanti gol è stato in grado di segnare, oltre agli assist, nonostante fosse un difensore. Sia per l'Olanda che per l'Inter. Si vede quanto manchi all'Inter soprattutto, per ciò che porta in campo, oltre ovviamente che alla Nazionale. Credo leggo che sta sempre meglio e penso che avrà modo di essere determinante in questa stagione".

Cosa non ha funzionato per Koopmeiners alla Juventus?

"Giocatore fantastico. Difficile dire cosa non abbia realmente funzionato. Certo, è arrivato in un periodo davvero difficile per la Juventus negli ultimi anni. Non è stata la Juventus che dovrebbe essere. Se guardo il modo di giocare beh, è stato un disastro ciò che abbiamo visto in campo rispetto allo status del club, per esaltarsi avrebbe avuto bisogno per esempio di una squadra che facesse un certo tipo di gioco, partendo da dietro. La Roma sarebbe un club davvero perfetto per lui (ride, n.d.r.)".