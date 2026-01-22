Serie B, il presidente Bedin al Forum Internazionale del Turismo di Milano

La Lega Serie B con il Presidente Paolo Bedin partecipa alla III edizione del Forum Internazionale del Turismo in programma a Milano domani e sabato 24 gennaio. In particolare, il Presidente Bedin interverrà all’interno del panel moderato dalla giornalista Giancarla Rondinelli e dedicato alle Nuove destinazioni – I facilitatori del turismo, focalizzando il suo contributo sul progetto che coinvolge Lega B e Ministero del Turismo in questa stagione “Dallo Stadio all’Italia. In campo, la Bellezza”

Obiettivo della partnership è, attraverso la Serie BKT, valorizzare le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche d'Italia, trasformando ogni partita in un'occasione di promozione turistica nazionale e internazionale attraverso visibilità sui campi e contenuti social, per attrarre visitatori e promuovere il Made in Italy.

Il progetto, che prosegue fino a fine stagione, prevede una campagna negli stadi con led bordocampo, azoni di digital advertising durante le partite, visibilità stampa e attraverso una campagna social in cui ogni settimana si è presentato uno dei 20 territori della Serie BKT attraverso video che ne esaltassero la bellezza architettonica, culturale, culinaria e storica. 'Dallo Stadio all'Italia' rappresenta un'importante opportunità per connettere i tifosi alle bellezze delle nostre città, specialmente quelle meno conosciute, trasformando ogni partita in un viaggio di scoperta.

Con la grande penetrazione internazionale del campionato di serie B, distribuito in 150 Paesi, la B diventa inoltre palcoscenico ideale per un turismo non solo nazionale ma anche internazionale. Un potenziale pubblico che comprende sia lo straniero sia che è legato al Paese da radici italiane.