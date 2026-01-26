Serie B, la classifica assistman: Yeboah del Venezia si porta a -4 da Calò

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Con la ventunesima giornata di campionato in archivio, con dieci assist, troviamo Giacomo Calò del Frosinone, seguito a quattro lunghezze di distanza da John Yeboah dal Venezia. Sei, invece, i giocatori a quota cinque.

Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Dieci assist - Giacomo Calò (Frosinone)

Sei assist - John Yeboah (Venezia)

Cinque assist - Pietro Iemmello (Catanzaro), Tommaso Berti (Cesena), Fabio Maistro (Juve Stabia), Alessandro Capelli (Padova), Antonio Palumbo e Joel Pohjanpalo (Palermo),

Quattro assist - Fabio Abiuso e Mattia Finotto (Carrarese), Simone Pontisso (Catanzaro), Salvatore Elia e Rares Ilie (Empoli), Matteo Dagasso (Pescara), Manuel Marras (Reggiana*), Kike Perez (Venezia)

Tre assist - Dimitris Sounas (Avellino), Lorenzo Maria Dickmann e Mehdi Dorval (Bari), Simone Zanon ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Cristian Shpendi (Cesena), Matteo Cichella, Ilias Koutsoupias e Ilario Monterisi (Frosinone), Simone Trimboli (Mantova), Gregoire Defrel e Luca Magnino (Modena), Paulo Azzi (Monza), Jonathan Varas (Padova), Niccolò Pierozzi (Palermo), Gaetano Letizia (Pescara), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Massimo Coda e Simone Pafundi (Sampdoria), Daniele Casiraghi (Sudtirol), Antoine Hainaut (Venezia), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella)

Due assist - Tommaso Biasci, Armando Izzo (anche con il Monza), Valerio Crespi*, Filippo Missori e Raffaele Russo (Avellino), Luis Hasa (Carrarese), Marco D'Alessandro e Filippo Pittarello (Catanzaro), Michele Castagnetti (Cesena), Duccio Degli Innocenti, Lorenzo Ignacchiti, Brando Moruzzi e Pietro Pellegri (Empoli), Fares Ghedjemis, Ben Kone Giorgi Kvernadze e Massimo Zilli (Frosinone), Omar Correia e Alessandro Gabrielloni (Juve Stabia), Niccolò Radaelli (Mantova), Francesco Di Mariano e Yanis Massolin (Modena), Keita Balde, Andrea Carboni, Patrick Ciurria, Leonardo Colombo, Dany Mota e Luca Ravanelli (Monza), Jacopo Segre e Aljosa Vasic (Palermo), Tommaso Corazza, Antonio Di Nardo e Luca Valzania (Pescara), Charlys e Matteo Rover (Sudtirol), Oliver Abildgaard (Sampdoria), Salvatore Esposito (Sampdoria-Spezia), Pietro Beruatto, Adam Nagy e Vanja Vlahovic (Spezia), Simone Davì, Hamza El Kaouakibi, Salvatore Molina e Raphael Odogwu (Sudtirol), Issa Doumbia (Venezia), Bernat Guiu e Nermin Karic (Virtus Entella)

* hanno lasciato la Serie B nel corso del mercato di gennaio