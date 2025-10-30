Serie B, la classifica marcatori: il Modena perde, ma Gliozzi rimane in vetta in solitaria

Con la giornata di ieri, mercoledì 29 ottobre, la Serie B ha quasi mandato in archivio la 10ª giornata del campionato, che si è giocata in turno infrasettimanale: all'appello, manca la gara tra Juve Stabia e Bari, che è stata rinviata a data da destinarsi a seguito delle problematiche legate al club campano, in amministrazione controllata. Al netto di ciò, un turno che ha anche chiaramente smosso la classifica marcatori del torneo cadetto, che riportiamo qui di seguito per un punto della situazione, ricordando che il numero tra parentesi indica i rigori calciati.

Perde il Modena, ma Gliozzi non molla la vetta in solitaria, anche se il secondo gradino del podio si fa decisamente più folto rispetto a qualche giornata fa.

6 gol: Gliozzi (4; Modena)

5 gol: Bortolussi (2; Padova), Cissè (Catanzaro), Moncini (1; Bari), Popov (Empoli)

4 gol: Adorante (1; Venezia), Coda (Sampdoria), Mancuso (1; Mantova), Pohjanpalo (Palermo), Schiavi (2; Carrrarese), C. Shpendi (2; Cesena), S. Shpendi (Empoli), Tiritiello (Virtus Entella)

3 gol: Alvarez (Monza), Candellone (Juve Stabia), Ciervo (Cesena), Di Nardo (Pescara), Dany Mota (Monza), Ghedjemis (Frosinone), Koutsoupias (Frosinone), Izzo (Monza), Lapadula (Spezia), Meazzi (Pescara), Merkaj (1; SudTirol), Olivieri (Pescara), Olzer (Pescara), Portanova (Reggiana), Raimondo (Frosinone), Tavsan (Reggiana)

2 gol: Abiuso (Carrarese), Biasci (Avellino), Blesa (Cesena), Bozzolan (Reggiana), Bracaglia (Frosinone), Calò (Frosinone), Carissoni (Juve Stabia), Ceesay (Empoli), Depaoli (Sampdoria), Doumbia (Venezia), Fiori (Mantova), Finotto (Carrarese), Frabotta (Cesena), Franzoni (1; Entella), Hasa (Carrarese), Iemmello (Catanzaro), Ioannou (Sampdoria), Lambourde (Reggiana), Martini (SudTirol), Mendes (Modena), Pecorino (SudTirol), Pierozzi (Palermo), Russo (Avellino), Tonoli (Modena), Yeboah (Venezia), Zanon (Carrarese), Zilli (Frosinone)