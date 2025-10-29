Spezia, D'Angelo deluso: "Meritavamo di vincere. Sarr? Sono cose che capitano"

Lo Spezia non riesce a conquistare il primo successo interno, perché contro il Padova arriva un pareggio per 1-1 nella gara di questa sera giocata allo stadio 'Alberto Picco'. Al margine della stessa, ecco le dichiarazioni in sala stampa del tecnico Luca D'Angelo: “Sull’errore di Sarr sono cose che possono capitare, devo valutare la prestazione complessiva della squadra. Meritavamo di vincere, il Padova non è stato pericoloso. Noi oltre al gol potevamo raddoppiare. Prendere gol in quella maniera è dura da sopportare, nel secondo tempo i nostri avversari avevano il possesso palla ma non ha tirato mai verso la porta. Normale che un pizzico di timore ti viene quando non vinci in casa”.

Riguardo alla posizione di Beruatto e la prestazione di Di Serio ha aggiunto: "Può giocare in quel ruolo, in settimana l’ho provato li avendo defezioni a centrocampo. Di Serio ha grandissime qualità, l’ho visto bene e ho deciso di farlo giocare. Lui ha ripagato la fiducia".

Infine sulla difficile trasferta di Monza ha detto "Noi sappiamo di giocare la prossima partita con l’attenzione di queste ultime due partite. possiamo far bene. A Monza sarà difficile ma possiamo vincere se giochiamo come sappiamo. La squadra si è accesa, mi dispiace non aver vinto. Non vincere una partita così lascia molto delusi".