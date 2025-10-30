Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Non solo la A. Serie B in campo con il campionato, la C con la Coppa Italia di categoria

Non solo la A. Serie B in campo con il campionato, la C con la Coppa Italia di categoriaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 00:32I fatti del giorno
Claudia Marrone

Non solo la Serie A in campo in questa metà settimana. A scendere sul rettangolo verde, infatti, sono state anche la Serie B con la 10ª giornata del campionato (che ha visto il rinvio della sfida tra Juve Stabia e Bari perché i campani sono sotto amministrazione controllata) e la Serie C, che sta per mandare in archivio i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia di categoria: questa sera, giovedì 30 ottobre, gli ultimi due confronti, che daranno poi il quadro completo dello step successivo.

Andiamo quindi a guardare i risultati emersi sui campi cadetti (CLICCA QUI per la classifica):

SERIE B, 10ª GIORNATA
Già giocate
Cesena-Carrarese 2-1
34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Mantova-Catanzaro 1-3
7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)
Spezia-Padova 1-1
16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)
Venezia-Sudtirol 3-0
39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah
Rinviata a data da destinarsi
Juve Stabia-Bari

Scendiamo poi alla Coppa Italia di Serie C:

COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Già giocate (in neretto le squadre qualificate)
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Atalanta U23-Alcione Milano 2-1
36' Lopes (AM), 68' Lonardo (At), 88' Cissè (At)
Sambenedettese-Ascoli 2-1
8' Sbaffo (S), 28' Konate (S), 49' Rizzo (A)
Renate-Juventus Next Gen 1-1 (5-4 d.c.r)
17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)
Arezzo-Torres 2-0
24' Dell'Aquila, 76' Ravasio
Ravenna-Rimini 3-0
4' e 19' Okaka, 68' Da Pozzo
Sorrento-Trapani 1-1 (5-4 d.c.r)
36' [rig.] Vazquez (T), 45+1' Sabbatani (S)
Audace Cerignola-Casarano 2-1
43' Gambale (A), 45' Ruggiero (A), 90'+3 Zanaboni (C)
Giugliano-Benevento 2-0
71' e 86' Balde
Vicenza-Pro Vercelli 0-1
56' Carosso
Monopoli-Potenza 0-0 (2-4 d.c.r)
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
Ore 20:30 - Ospitaletto-Inter U23

Articoli correlati
Serie B, 10ª giornata - Crolla il Mantova, sorride il Venezia. Pari tra Spezia e... Serie B, 10ª giornata - Crolla il Mantova, sorride il Venezia. Pari tra Spezia e Padova
Serie B, 10ª giornata - Dopo 45' Venezia sul doppio vantaggio. Bene Mantova e Spezia... Serie B, 10ª giornata - Dopo 45' Venezia sul doppio vantaggio. Bene Mantova e Spezia
Protti sul Bari: "Le aspettative erano altre. La mia salute? Vivo alla giornata" Protti sul Bari: "Le aspettative erano altre. La mia salute? Vivo alla giornata"
Altre notizie I fatti del giorno
Il Torino inchioda sullo 0-0 il Bologna, che senza Italiano fa due pareggi in campionato... Il Torino inchioda sullo 0-0 il Bologna, che senza Italiano fa due pareggi in campionato
L'Olimpico torna ad esultare: la Roma batte 2-1 il Parma e resta agganciata al primo... L'Olimpico torna ad esultare: la Roma batte 2-1 il Parma e resta agganciata al primo posto
La Juventus rialza la testa, ritrova gol e vittoria. E Brambilla consegna le chiavi... La Juventus rialza la testa, ritrova gol e vittoria. E Brambilla consegna le chiavi a Spalletti
Il Verona pecca di cinismo, Fabregas ritrova la vittoria. E il Como resta in zona... Il Verona pecca di cinismo, Fabregas ritrova la vittoria. E il Como resta in zona Europa
Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi... Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Non solo la A. Serie B in campo con il campionato, la C con la Coppa Italia di categoria... Non solo la A. Serie B in campo con il campionato, la C con la Coppa Italia di categoria
La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi... La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Da Juventus-Udinese a Pisa-Lazio: le probabili formazioni della nona giornata Da Juventus-Udinese a Pisa-Lazio: le probabili formazioni della nona giornata
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
2 Marsiglia, paura per Nadir: sviene in campo. De Zerbi: "Siamo preoccupati, è in ospedale"
3 Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
4 Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
5 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Immagine top news n.1 Dopo la Fiorentina, anche il Genoa fa quadrato attorno al tecnico: fiducia e conferma per Vieira
Immagine top news n.2 Fiorentina, è crisi totale. Ma la società non mette in discussione la panchina di Pioli
Immagine top news n.3 Una risposta forte, chiara e non scontata dell'Inter ai tentativi di fuga di Napoli e Roma
Immagine top news n.4 Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
Immagine top news n.5 Serie A, classifica aggiornata: sprofondo Genoa e Fiorentina. L'Inter a caccia delle prime due
Immagine top news n.6 L'Inter riparte subito dopo le polemiche di Napoli: 3-0 alla Fiorentina, doppietta Calhanoglu
Immagine top news n.7 Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, è un ritmo comunque da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"
Immagine news Serie A n.2 Como, Caqueret: "Grande errore nel primo tempo, ma ho continuato a giocare"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Hermoso: "Nuovo ciclo per me qui, ce la giochiamo con tutti"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Hermoso: "Contento per il gol e per la vittoria. Di questa squadra amo la mentalità"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, idea concreta Leandro Rinaudo nuovo ds
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti dopo il pari di Spezia: "Cresciuti molto nella ripresa, abbiamo margini"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Svoboda: “Grande partita. Possiamo mettere in difficoltà chiunque”
Immagine news Serie B n.4 Spezia, D'Angelo deluso: "Meritavamo di vincere. Sarr? Sono cose che capitano"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Lapadula: "Grande atteggiamento, ma dobbiamo imparare a fare il secondo gol"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Siamo un gruppo coeso, bene nel secondo tempo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Immagine news Serie C n.5 Renate, Foschi: "Felice della prestazione con la Juve NG. Ma abbiamo concretizzato poco"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Pazienza: "Ancora un dispiacere. Ma testa al Carpi: servirà una prestazione importante"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…