Non solo la A. Serie B in campo con il campionato, la C con la Coppa Italia di categoria

Non solo la Serie A in campo in questa metà settimana. A scendere sul rettangolo verde, infatti, sono state anche la Serie B con la 10ª giornata del campionato (che ha visto il rinvio della sfida tra Juve Stabia e Bari perché i campani sono sotto amministrazione controllata) e la Serie C, che sta per mandare in archivio i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia di categoria: questa sera, giovedì 30 ottobre, gli ultimi due confronti, che daranno poi il quadro completo dello step successivo.

Andiamo quindi a guardare i risultati emersi sui campi cadetti (CLICCA QUI per la classifica):

SERIE B, 10ª GIORNATA

Già giocate

Cesena-Carrarese 2-1

34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)

Empoli-Sampdoria 1-1

77' Popov (E), 80' Cuni (S)

Frosinone-Virtus Entella 4-0

36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias

Palermo-Monza 0-3

39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi

Pescara-Avellino 1-1

5' Capellini (P), 29' Simic (A)

Reggiana-Modena 1-0

17' Bozzolan

Mantova-Catanzaro 1-3

7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)

Spezia-Padova 1-1

16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)

Venezia-Sudtirol 3-0

39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah

Rinviata a data da destinarsi

Juve Stabia-Bari

