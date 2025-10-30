Non solo la A. Serie B in campo con il campionato, la C con la Coppa Italia di categoria
Non solo la Serie A in campo in questa metà settimana. A scendere sul rettangolo verde, infatti, sono state anche la Serie B con la 10ª giornata del campionato (che ha visto il rinvio della sfida tra Juve Stabia e Bari perché i campani sono sotto amministrazione controllata) e la Serie C, che sta per mandare in archivio i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia di categoria: questa sera, giovedì 30 ottobre, gli ultimi due confronti, che daranno poi il quadro completo dello step successivo.
Andiamo quindi a guardare i risultati emersi sui campi cadetti (CLICCA QUI per la classifica):
SERIE B, 10ª GIORNATA
Già giocate
Cesena-Carrarese 2-1
34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Mantova-Catanzaro 1-3
7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)
Spezia-Padova 1-1
16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)
Venezia-Sudtirol 3-0
39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah
Rinviata a data da destinarsi
Juve Stabia-Bari
Scendiamo poi alla Coppa Italia di Serie C:
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Già giocate (in neretto le squadre qualificate)
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Atalanta U23-Alcione Milano 2-1
36' Lopes (AM), 68' Lonardo (At), 88' Cissè (At)
Sambenedettese-Ascoli 2-1
8' Sbaffo (S), 28' Konate (S), 49' Rizzo (A)
Renate-Juventus Next Gen 1-1 (5-4 d.c.r)
17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)
Arezzo-Torres 2-0
24' Dell'Aquila, 76' Ravasio
Ravenna-Rimini 3-0
4' e 19' Okaka, 68' Da Pozzo
Sorrento-Trapani 1-1 (5-4 d.c.r)
36' [rig.] Vazquez (T), 45+1' Sabbatani (S)
Audace Cerignola-Casarano 2-1
43' Gambale (A), 45' Ruggiero (A), 90'+3 Zanaboni (C)
Giugliano-Benevento 2-0
71' e 86' Balde
Vicenza-Pro Vercelli 0-1
56' Carosso
Monopoli-Potenza 0-0 (2-4 d.c.r)
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
Ore 20:30 - Ospitaletto-Inter U23
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.