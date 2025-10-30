Vis Pesaro, in arrivo un grande colpo a centrocampo: Machin pronto a firmare

La Vis Pesaro si appresta a piazzare un grande colpo in mezzo al campo. Si tratta del centrocampista José Machin che da qualche tempo si allenava con i biancorossi e che ora sarebbe pronto a essere tesserato per mettersi a disposizione del tecnico Roberto Stellone. La firma è infatti attesa a breve come riportano i colleghi di Tuttoc.com.

Il classe ‘95, svincolato dopo l’esperienza al Monza dove ha collezionato 83 presenze e sei reti, è un calciatore non solo di grande esperienza – 135 gare in Serie B, 37 in massima serie -, ma anche di qualità e visione di gioco, oltre che un elemento duttile che può ricoprire più ruoli da metà campo in avanti.

Machin tornerà così in Serie C, dove vanta appena tre presenze con il Monza nel 2019/20, con la Vis Pesaro che sarà l’ottava squadra italiana in cui militerà dopo Roma, Trapani, Brescia, Pescara, Parma, Frosinone e appunto Monza.