Padova, riecco Lasagna: "Il gol mi mancava, Andreoletti mi dice spesso di pressare"

Il Padova di Matteo Andreoletti guadagna un punto al "Picco": Lasagna risponde a Lapadula, 1-1 a La Spezia. Proprio l'ex attaccante di Carpi e Udinese ha commentato la sfida.

Queste le sue parole riportate da Padovasport.tv: "Questo è un punto guadagnato, forse alla fine si poteva anche portare a casa i tre punti. Buona l a nostra reazione nel secondo tempo, abbiamo giocato di più come sappiamo fare e li abbiamo messi in difficoltà. Il mio gol? Mi mancava, gli attaccanti ne hanno necessità. Ci ho creduto fino alla fine e il rimpallo è andato bene. Il mister ci dice spesso di andare in pressione, se il portiere non è troppo distante. Sono contento per l'inizio di campionato, l'importante è la squadra più che il singolo. Ora dobbiamo recuperare, vasche fredde, massaggi e andare a letto presto per ricaricarsi. Sabato c'è un'altra partita, stavolta davanti al nostro pubblico".

Il tecnico biancoscudato, Matteo Andreoletti , ha invece dichiarato: "È stata una partita maschia, combattuta. Quando le gare si sporcano per noi diventano più complicate, ma la squadra ha mostrato grande spirito nel riuscire a pareggiarla. È chiaro che dobbiamo continuare a migliorare, ma il gol di Lasagna non è frutto del caso. Anzi, nel finale avremmo potuto anche vincerla, anche se probabilmente non sarebbe stato il risultato più giusto. Lo Spezia aveva preparato molto bene la partita e ci ha creato diversi problemi. Dobbiamo migliorare nelle letture e nella gestione di certe situazioni. Nella ripresa, però, la squadra è cresciuta in modo evidente e ha interpretato meglio la gara".