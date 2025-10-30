Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ravenna, Marchionni elogia Okaka: "Sta trovando continuità. È uno stimolo per i giovani"

Ravenna, Marchionni elogia Okaka: "Sta trovando continuità. È uno stimolo per i giovani"TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:49Serie C
Tommaso Maschio

“Se ha giocato è perché ha lavorato tanto per farsi trovare pronto”. Il tecnico del Ravenna Marco Marchionni dopo il successo per 3-0 contro il Rimini in Coppa Italia Serie C ha parlato così di Stefano Okaka, attaccante ritrovato che ha messo a segno una doppietta – dopo il gol in campionato nello scorso turno – e fornito una prestazione da leader: “Sono contento che abbia dato continuità alla prestazione di domenica, due gol importanti per lui e per la squadra. - prosegue il tecnico giallorosso - Per i giovani è uno stimolo vedere un giocatore di alto livello che si sacrifica, lavora per il gruppo e segna. Avevamo bisogno di questo: quando un attaccante trova il gol e la continuità, cresce l’entusiasmo di tutti.”

Spazio poi alla prestazione nel derby: “Credo sia stata una buona partita, c’è stata la risposta di tutti e di questo sono contento, ma non avevo dubbi. - prosegue Marchionni come si legge su Tuttoc.com - Abbiamo fatto un’ottima gara sotto l’aspetto dell’atteggiamento, della voglia, della determinazione. Si vedeva che volevamo passare il turno. È stata una buonissima gara che ci permette di preparare al meglio la sfida di domenica. La società tiene molto a questa competizione e questa vittoria ci dà entusiasmo per la partita di domenica. Ora dobbiamo solo essere contenti per ciò che abbiamo fatto oggi e poi pensare al prossimo impegno”.

Infine un pensiero sulla gara di Lorenzo Da Pozzo autore del terzo gol: “È un giocatore che, se capisce quanto è bravo, può fare davvero tanto. Sa leggere gli spazi, sa giocare a calcio, deve solo credere di più in sé stesso e continuare a lavorare, perché solo il lavoro ti permette di tirare fuori le qualità che hai.”

Articoli correlati
Ravenna, Marchionni: "Sambenedettese tosta, potrà determinare anche la gara con l'Arezzo"... Ravenna, Marchionni: "Sambenedettese tosta, potrà determinare anche la gara con l'Arezzo"
Ravenna, Marchionni: "Abbiamo grande voglia di dimostrare. Ternana? Un bel banco... Ravenna, Marchionni: "Abbiamo grande voglia di dimostrare. Ternana? Un bel banco di prova"
Marchionni: "A Ravenna progetto bello. Buon inizio, ma siamo sempre una neopromossa"... Marchionni: "A Ravenna progetto bello. Buon inizio, ma siamo sempre una neopromossa"
Altre notizie Serie C
Arzignano Valchiampo, Coppola: "Abbiamo qualità. Solo con il lavoro possiamo risollevarci"... TMW RadioArzignano Valchiampo, Coppola: "Abbiamo qualità. Solo con il lavoro possiamo risollevarci"
Ravenna, Marchionni elogia Okaka: "Sta trovando continuità. È uno stimolo per i giovani"... Ravenna, Marchionni elogia Okaka: "Sta trovando continuità. È uno stimolo per i giovani"
Vis Pesaro, in arrivo un grande colpo a centrocampo: Machin pronto a firmare Vis Pesaro, in arrivo un grande colpo a centrocampo: Machin pronto a firmare
Coppa Italia Serie C, oggi le ultime due gara dei Sedicesimi di Finale. Poi gli Ottavi... Coppa Italia Serie C, oggi le ultime due gara dei Sedicesimi di Finale. Poi gli Ottavi
Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"... Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"
Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia... Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due... Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza... Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado scalpita, Esposito ancora out
2 Cagliari-Sassuolo, le probabili formazioni: Cheddira insidia Pinamonti, c'è Laurienté
3 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
4 Pisa-Lazio, le probabili formazioni: Cuadrado vuole la prima da titolare. Basic ci prova
5 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, concluse le visite di Spalletti al J|Medical: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.1 Serie A, 9^ giornata LIVE: Cuadrado scalpita, Esposito ancora out
Immagine top news n.2 Genoa-Ottolini, il ds ha preso tempo sul rinnovo: il punto sul futuro
Immagine top news n.3 Il giorno di Spalletti alla Juventus: oggi firma e primi passi, tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.4 Bastone o carota? Conte ha scelto la sua strada per far crescere Lucca
Immagine top news n.5 Allegri e il Milan hanno chiara la strategia per il mercato di gennaio
Immagine top news n.6 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Immagine top news n.7 Serie A, classifica dopo 9 giornate: Como e Cremonese show. Che succede a Genoa e Fiorentina?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano Valchiampo, Coppola: "Abbiamo qualità. Solo con il lavoro possiamo risollevarci"
Immagine news Altre Notizie n.2 Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Intermediario Krstovic: "Il gol ce l'ha da sempre... Può fare come e più di Retegui"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, confronto tra Sarri e la squadra: nello spogliatoio c'è un nuovo slogan
Immagine news Serie A n.3 Inter, Mkhitaryan non dimentica l'addio di Lukaku: "Preferisco non aggiungere una sola parola"
Immagine news Serie A n.4 L'Inter ritrova Thuram: il francese ha iniziato l'allenamento in gruppo. Il punto
Immagine news Serie A n.5 La Cremonese ha scritto il manuale su come una neopromossa deve condurre il mercato
Immagine news Serie A n.6 Napoli celebra Maradona: eventi, arte e solidarietà per i 65 anni del Pibe de Oro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 10ª giornata: Sottil in vetta nonostante il ko
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 10ª giornata: Ghedjemis sorpassa Gliozzi
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 10ª giornata: Berti prende la vetta. Cissè dietro
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori difensori dopo la 10ª giornata: Tiritiello guida. Bani insegue
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori portieri dopo la 10ª giornata: Joronen allunga sui rivali
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori giocatori dopo la 10ª giornata: in vetta il tandem Berti-Ghedjemis
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano Valchiampo, Coppola: "Abbiamo qualità. Solo con il lavoro possiamo risollevarci"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Marchionni elogia Okaka: "Sta trovando continuità. È uno stimolo per i giovani"
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, in arrivo un grande colpo a centrocampo: Machin pronto a firmare
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, oggi le ultime due gara dei Sedicesimi di Finale. Poi gli Ottavi
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla la ct Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.2 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.3 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…