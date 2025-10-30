Ravenna, Marchionni elogia Okaka: "Sta trovando continuità. È uno stimolo per i giovani"

“Se ha giocato è perché ha lavorato tanto per farsi trovare pronto”. Il tecnico del Ravenna Marco Marchionni dopo il successo per 3-0 contro il Rimini in Coppa Italia Serie C ha parlato così di Stefano Okaka, attaccante ritrovato che ha messo a segno una doppietta – dopo il gol in campionato nello scorso turno – e fornito una prestazione da leader: “Sono contento che abbia dato continuità alla prestazione di domenica, due gol importanti per lui e per la squadra. - prosegue il tecnico giallorosso - Per i giovani è uno stimolo vedere un giocatore di alto livello che si sacrifica, lavora per il gruppo e segna. Avevamo bisogno di questo: quando un attaccante trova il gol e la continuità, cresce l’entusiasmo di tutti.”

Spazio poi alla prestazione nel derby: “Credo sia stata una buona partita, c’è stata la risposta di tutti e di questo sono contento, ma non avevo dubbi. - prosegue Marchionni come si legge su Tuttoc.com - Abbiamo fatto un’ottima gara sotto l’aspetto dell’atteggiamento, della voglia, della determinazione. Si vedeva che volevamo passare il turno. È stata una buonissima gara che ci permette di preparare al meglio la sfida di domenica. La società tiene molto a questa competizione e questa vittoria ci dà entusiasmo per la partita di domenica. Ora dobbiamo solo essere contenti per ciò che abbiamo fatto oggi e poi pensare al prossimo impegno”.

Infine un pensiero sulla gara di Lorenzo Da Pozzo autore del terzo gol: “È un giocatore che, se capisce quanto è bravo, può fare davvero tanto. Sa leggere gli spazi, sa giocare a calcio, deve solo credere di più in sé stesso e continuare a lavorare, perché solo il lavoro ti permette di tirare fuori le qualità che hai.”