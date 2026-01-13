Focus TMW Serie B, la Top11 del girone d'andata: dominano i giocatori di Frosinone e Venezia

Con le gare del weekend è andato in archivio il girone d'andata del campionato di Serie B nella sua edizione 2025/2026. Diciannove giornate che hanno dato modo a molti giocatori di mettersi in luce per il loro rendimento. Ecco dunque quello che è la TOP 11 del girone d'andata del torneo cadetto prendendo come riferimento le pagelle di TuttoMercatoWeb.com. Spicca il Frosinone con quattro giocatori in squadra, seguito dal Venezia con tre. Uno a testa per Palermo, Virtus Entella, Modena e Cesena. Il modulo scelto è il 3-5-2, ovvero il più utilizzato nel campionato in questione.

Di seguito i migliori giocatori, con media voto e fra parentesi il numero di gare disputate finora.