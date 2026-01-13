Serie B, la Top11 del girone d'andata: dominano i giocatori di Frosinone e Venezia
Con le gare del weekend è andato in archivio il girone d'andata del campionato di Serie B nella sua edizione 2025/2026. Diciannove giornate che hanno dato modo a molti giocatori di mettersi in luce per il loro rendimento. Ecco dunque quello che è la TOP 11 del girone d'andata del torneo cadetto prendendo come riferimento le pagelle di TuttoMercatoWeb.com. Spicca il Frosinone con quattro giocatori in squadra, seguito dal Venezia con tre. Uno a testa per Palermo, Virtus Entella, Modena e Cesena. Il modulo scelto è il 3-5-2, ovvero il più utilizzato nel campionato in questione.
Di seguito i migliori giocatori, con media voto e fra parentesi il numero di gare disputate finora.
TOP11 SERIE B - GIRONE D'ANDATA
Portiere - Joronen (Palermo) 6.47 (18)
Difensore - Svoboda (Venezia) 6.55 (10)
Difensore - Tiritiello (Virtus Entella) 6.47 (15)
Difensore - Calvani (Frosinone) 6.32 (17)
Esterno destro - Zampano (Modena) 6.25 (18)
Centrocampista - Busio (Venezia) 6.53 (17)
Centrocampista - Calò (Frosinone) 6.50 (19)
Centrocampista - Koutsoupias (Frosinone) 6.50 (18)
Esterno sinistro - Ciervo (Cesena) 6.42 (18)
Attaccante - Yeboah (Venezia) 6.56 (16)
Attaccante - Ghedjemis (Frosinone) 6.63 (19)
