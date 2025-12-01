Serie B, la Top11 della 14ª giornata: Pohjanpalo esagerato. Klinsmann eroico
Quattordicesima giornata di Serie B che va in archivio con una serie di risultati importanti. Come la vittoria del Frosinone che avvicina il Monza (che non va oltre il pari contro la Juve Stabia) e supera un Modena senza vittorie da tre giornate. Tre vittorie consecutive, invece, per Venezia ed Empoli. Bene il Padova che ritrova i tre punti dopo un digiuno durato cinque giornate. In coda, invece, sorride solo lo Spezia.
Questa la Top11 della 14ª giornata del campionato di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-4-2):
Klinsmann (Cesena) 8.5 - L’eroe della serata. Prima para il rigore su Gliozzi, poi serve l’assist a Blesa e si rende protagonista di un altro paio di interventi importanti.
Hainaut (Venezia) 7.0 - Prende in mano i suoi nel momento del bisogno e li sblocca. Da lì è tutta una discesa.
Fontanarosa (Avellino) 7.0 - La miglior prestazione stagionale da parte di un calciatore giovane, ma che ha la personalità del veterano. Almeno quattro interventi determinanti in piena area piccola. Promosso a pieni voti.
Guarino (Empoli) 7.0 - Difensore eccellente e goleador spietato sotto porta.
Pierozzi (Palermo) 7.0 - Corre, lotta ed è semplicemente imprendibile, gioca una partita di cuore e polmoni, uno dei migliori.
D'Alessandro (Catanzaro) 7.5 - Decisivo con due assist al bacio per Cassandro e Iemmello. Mette al servizio della squadra la sua capacità di saltare l’uomo mettendo in mostra piedi buoni e grande visione di gioco.
Pontisso (Catanzaro) 7.5 - La sua penetrazione al 20’ scuote i compagni, da quel momento il Catanzaro entra in partita. Trasforma in maniera impeccabile il rigore del momentaneo 2-2, nella metà campo biancoceleste è un fattore.
Yepes (Empoli) 7.5 - MVP indiscusso del match. Prezioso sia in fase difensiva che si rifinitura, come conferma il gol di pregiata manifattura.
Bjarkason (Venezia) 8.0 - Gara praticamente perfetta la sua, che unisce velocità ad occasioni. Dai suoi piedi nascono gol e giallo subiti.
Pohjanpalo (Palermo) 8.0 - Esagerato, mette a segno una tripletta da gigante, confermandosi uno dei migliori attaccanti della categoria.
Artistico (Spezia) 7.5 - Decide il derby-salvezza con un colpo di testa perfetto.
