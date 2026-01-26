Serie B, la Top11 della 21ª giornata: Hernani devastante. Rubino lo stanno ancora cercando
La 21ª giornata del campionato di Serie B va in archivio con risultati importanti. Come i successi di Frosinone, Venezia e Monza, ovvero le prime tre della graduatoria, così come la vittoria consecutiva numero 2 della Juve Stabia e 3 della Carrarese. In coda vittoria importantissima in chiave salvezza dello Spezia.
Di seguito la Top11 della giornata secondo le pagelle di TMW. Modulo 3-4-3.
Joronen (Palermo) 7.0 - Sontuoso in occasione del destro di Gerli dal limite. Poi, come sempre, è attento nelle uscite e sicuro con i piedi. Mantiene per l’ennesima volta la porta inviolata. Pilastro.
Illanes (Carrarese) 8.0 - Immenso sia in fase difensiva che in quella offensiva. Salva due gol e ne sigla uno. Se non è il migliore dei suoi, poco ci manca.
El Kaouakibi (Sudtirol) 7.5 - Una forza della natura sulla destra. Oltre a difendere con ordine, pennella il cross perfetto per il raddoppio di Pecorino.
Bani (Palermo) 7.0 - Ennesima gara monumentale del capitano rosanero. Allontana qualsiasi pericolo si avvicini alla porta rosanero. Poi gestisce il reparto con leadership e carisma. Tra i migliori dei suoi.
Sagrado (Venezia) 7.0 - Irresistibile sulla sinistra, come in occasione dell’assist per il raddoppio di Yeboah.
Zanon (Carrarese) 8.0 - Occasioni su occasioni. Dalle sue parti ogni discesa è un pericolo, come dimostrano i gol procurati.
Hernani (Monza) 7.5 - Sembrava impossibile fare meglio dell’esordio ma lui smentisce tutti e mette una doppietta decisiva ai fini del risultato. Impatto devastante con la B per lui.
Yeboah (Venezia) 7.5 - Ennesima partita di livello per il 10 del Venezia, che ha deciso di lasciare la sua firma con un gol ed un assist.
Rubino (Carrarese) 7.5 - La difesa empolese sta ancora cercando di capire come fermarlo: ogni sua azione è un pericolo.
Adorante (Venezia) 8 - Il suo cognome fa rima con straripante. Doppietta e testa della classifica marcatori ad un passo.
Merkaj (Sudtirol) 8 - Un incubo per la difesa biancoscudata. Segna un gol da centravanti vero e lavora tantissimo per la squadra. Fisicamente straripante.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.