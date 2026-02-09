La fuga spiegata coi numeri di Lautaro e Dimarco. Solo terzo quel 10 che l'Inter...

Chi fermerà l'Inter di Cristian Chivu? Dopo ventiquattro giornate di campionato la nostra Serie A racconta di una stagione decisamente meno incerta al vertice della classifica rispetto a un anno fa. Vero che il Milan oggi ha una gara in meno, ma gli otto punti di differenza tra le due squadre di Milano evidenziano una fuga che sembra inarrestabile. Che diventa sempre più convincente e marcata un turno dopo l'altro. La squadra vice-campione d'Europa ieri al Mapei Stadium ha schiantato il Sassuolo 5-0: a Reggio Emilia tutti gli episodi hanno favorito la valanga nerazzurra, ma la facilità con cui oggi l'Inter va a segno è sconosciuta alle sue rivali.

Cinquantasette reti realizzate vuol dire un abisso di distanza rispetto alle altre. Il Milan in 23 gare di gol ne ha segnati 38, il Napoli in 24 partite solo 37. Meglio ha fatto la Juventus comunque distante sedici realizzazioni dalla capolista. Con questi numeri offensivi è impossibile tener testa alla squadra di Chivu e pazienza se oggi quella dell'Inter non è la miglior difesa. Per il momento questo attacco basta e avanza. Ma da dove e soprattutto da chi nascono questi numeri?

Il segreto dell'Inter di Chivu sono soprattutto due giocatori: il capitano Lautaro Martinez e l'esterno sinistro Federico Dimarco. Il calciatore argentino oggi è non solo il capocannoniere della Serie A ma anche l'unico giocatore in doppia cifra: 14 reti in campionato e una media di un gol ogni 130 minuti. L'unico calciatore della Serie A che ha una media realizzativa che segue la scia dei migliori marcatori d'Europa. Dimarco dal canto suo è il miglior assist-man: undici suggerimenti vincenti, tre solo ieri sera. Se si somma il dato di gol e assist i due calciatori dell'Inter sono nettamente i migliori calciatori del nostro campionato: Lautaro è primo a quota 18 (14 gol + 4 assist), Dimarco è secondo a 16 (5+11).

E sul gradino più basso del podio? Al momento c'è il numero 10 argentino Nico Paz, ovvero il calciatore più cercato dall'Inter la scorsa estate. Il fantasista del Como che a luglio tornerà al Real Madrid è a quota 14, otto reti più sei assist. Solo quarto Kenan Yildiz, attaccante della Juventus fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2030.