Torino, tensione con Maripan sul rinnovo: il difensore non accetta il prolungamento al ribasso

Guillermo Maripan continua ad essere decisivo, per quel che riguarda le questioni di campo del Torino. Parallelamente però, il centrale cileno resta al centro di una spinosa vicenda per quel che riguarda il suo rinnovo di contratto e di conseguenza il suo futuro.

Il Torino ha in mano un'opzione di rinnovo fino al 2027, ma nelle scorse settimane il direttore sportivo Petrachi aveva messo sul piatto una nuova proposta, con prolungamento fino al 2027 e opzione per il 2028, a cifre però inferiori rispetto a quanto attualmente percepito, secondo quanto riportato da Tuttosport.

Una condizione che a Maripan non va bene, così come al suo entourage che già negli ultimi giorni del mercato di gennaio aveva iniziato a sondare possibili altre soluzioni. Come ad esempio quella del Siviglia, col club andaluso che potrebbe comunque tornare all'assalto la prossima estate. Il giocatore ha ancora in testa la possibilità di rinnovare col Torino, ma per farlo chiede la conferma delle cifre attuali. Da qui la fase di stallo che si è creata, col tecnico Baroni che intanto dopo un paio di esclusioni ha scelto senza tentennamenti di rimetterlo al centro della propria difesa. Con risultati di livello, come dimostra anche il pareggio in extremis contro la Fiorentina al Franchi.