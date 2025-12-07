Serie B, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Carrarese: le scelte di Gregucci e Calabro

È tutto pronto al Ferraris per il match Sampdoria-Carrarese. Gregucci conferma la difesa a tre con Venuti, Ferrari e Vulikic. In attacco spazio a Coda, supportato da Pafundi e Cherubini, mentre Ioannu viene scelto dal primo minuto sulla corsia sinistra. Calabro risponde con un 3-5-2 con Finotto e Abiuso tandem offensivo.

Ecco le formazioni ufficiali:

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Venuti, Ferrari, Vulikic; Depaoli, Conti, Henderson, Ioannou; Pafundi, Cherubini; Coda. Allenatore: Angelo Gregucci.

Carrarese (3-5-2): Bleve; Imperiale, Illanes, Oliana; Zuelli, Schiavi, Hasa, Zanon, Cicconi; Finotto, Abiuso. Allenatore: Antonio Calabro.