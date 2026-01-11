Serie B, Mantova-Palermo: Inzaghi a caccia del colpaccio in casa di Modesto

I risultati di ieri impongono una vittoria e il non accontentarsi del pareggio. Da un lato il Mantova, chiamato a uscire fuori dalla zona rossa e a dare una risposta a Pescara, Sudtirol e Virtus Entella che hanno portato a casa punti pesanti in una giornata teoricamente sfavorevole. Dall'altro un Palermo in ripresa dopo un fisiologico periodo d'appannamento e pronto ad accorciare le distanze sul Monza e sulle prime della classe. Arbitrerà il signor Daniele Perenzoni di Rovereto.

COME ARRIVA IL MANTOVA

La prima novità è tra i pali, con Bardi (arrivato proprio dal Palermo) che sostituisce Festa. Il portiere è stato titolare in questi due anni e mezzo e ha sempre fatto bene, ma la società ha deciso di puntare su un autentico top player per la categoria. Nel 3-4-2-1 dovrebbero trovare spazio Falletti e Ruocco alle spalle di Mancosu: per l'ex Empoli, sin qui autore di un campionato altalenante, una grossa chance per dimostrare di essere ancora determinante in questa categoria. Occhio a Fiori, una mezzala di inserimento che può creare problemi ai centrocampisti rosanero. In difesa nessun dubbio, con Bani, Cella e Castellini pronti a formare un terzetto molto forte dal punto di vista fisico e in grado di tener testa a un colosso come Pojhanpalo.

COME ARRIVA IL PALERMO

Attraverso i propri canali ufficiali il Palermo ha pubblicato la lista dei giocatori convocati dal tecnico rosanero Filippo Inzaghi per la gara di oggi pomeriggio contro il Mantova. Recuperati Vasic e Pierozzi: l'ex Salernitana dovrebbe partire dal primo minuto, il centrocampista sarà impiegato nella ripresa in caso di necessità. Occhio all'ipotesi 3-4-2-1, con Ranocchia e Palumbo alle spalle di Pojhanpalo. In questo caso Gyasi potrebbe agire come esterno di centrocampo. In mediana intoccabile Segre, affiancato da un Gomes in costante crescita dal punto di vista fisico. Ceccaroni, Bani e Augello comporranno il terzetto difensivo, con Peda ancora in panchina.