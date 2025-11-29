Serie B, oggi altre sette gare valide per la 14ª giornata: il programma completo
Dopo l'anticipo di ieri, la Serie B torna in campo con altre sette gare. Si parte alle 15.00 con Empoli-Bari, Pescara-Padova, Reggiana-Frosinone, Sudtirol-Avellino e Venezia-Mantova. Alle 17.15 Catanzaro-Virtus Entella, alle 19.30 Palermo-Carrarese.
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Ore 15.00 Empoli - Bari
Ore 15.00 Pescara - Padova
Ore 15.00 Reggiana - Frosinone
Ore 15.00 SudTirol - Avellino
Ore 15.00 Venezia - Mantova
Ore 17.15 Catanzaro - Virtus Entella
Ore 19.30 Palermo - Carrarese
Domenica 30 Novembre 2025
Ore 15.00 Juve Stabia - Monza
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria
CLASSIFICA
Monza 29
Modena 26*
Cesena 26*
Frosinone 25
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13**
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8
*una partita in più
** una partita in meno
