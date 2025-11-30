Juve Stabia-Monza 2-2, le pagelle: Candelloni beffa Thiam, Petagna pone fine a un incubo

Risultato finale: Juve Stabia-Monza 2-2

JUVE STABIA

Confente 5,5 - Difficile giudicare la sua partita, visto che esce a vuoto sulla rete di Petagna, ma poi salva la propria porta con due interventi determinanti.

Giorgini 5,5 - La prova è complessivamente positiva, ma va in difficoltà su Petagna e anche lui non è esente da colpe in occasione del provvisorio 1-2.

Bellich 6 - Scende in campo pur non essendo al top e svolge bene il suo compito tenendo botta su Alvarez e Dani Mota Carvalho.

Stabile 6 - Partita senza sbavature, presidia con bravura la zona di competenza tenendo botta ai forti calciatori avversari. Dal 69' Maistro 7 - Grande gol da parte del centrocampista, pallone all'incrocio dei pali per un punto meritatissimo.

Carissoni 6 - Esce esausto dopo aver disputato la solita prova generosa a tutta fascia, soffrendo un pochino in più quando è entrato Keita. Dall'83' Baldi sv.

Pierobon 6 - Rientra in campo dal primo minuto vincendo il ballottaggio con Leone, in diverse occasioni supera la prima pressione del Monza con qualità e personalità. Dal 69' Cacciamani 6 - Solita spinta sulla fascia.

Correia 5,5 - Nel finale sbaglia i tempi dell'anticipo a centrocampo e, per poco, il Monza non segna il terzo. In generale appare poco brillante.

Mosti 5,5 - Stavolta non una prova brillantissima da parte del tuttocampista gialloblu, a tratti seguito a uomo da Obiang. Si è visto meno del solito, ma non è mancato il suo apporto in fase di non possesso. Dall'83' Leone sv.

Piscopo 6 - Il Monza appare sorpreso dalla scelta di Abate e fa fatica a contenerlo. Generosissimo il suo apporto alla difesa, soprattutto negli ultimi 10 minuti quando c'è da difendere il pareggio.

Gabrielloni 5,5 - L'astinenza da gol prosegue, è vero che combatte e gioca bene di fisico, ma la Juve Stabia ha bisogno dei suoi gol. Nella ripresa prende un giallo evitabile per un battibecco con Thiam.

Candellone 6,5 - Davvero un primo tempo da grande attaccante. Sfiora un bellissimo gol con un tiro in diagonale ben parato da Thiam, poi beffa il suo ex compagno di squadra approfittando della sua uscita scriteriata.

Ignazio Abate 7 - Per come sta gestendo il gruppo e per tutto quello che sta facendo dopo l'era Pagliuca meriterebbe anche di più. Veder giocare questa squadra al Menti è un piacere.

MONZA

Thiam 5 - Forse sente la partita da ex, visto che confeziona un inatteso e involontario assist a Candellone con un errore non da lui. Nulla può su Maistro.

Izzo 6 - Non benissimo in fase difensiva come, del resto, tutti i compagni di reparto. Ha il merito, però, di sfornare un bell'assist per Petagna. Esce, tra i fischi dei tifosi avversari, dopo aver preso un giallo che poteva essere pericoloso. Dal 78' Lucchesi sv.

Ravanelli 5 - Pomeriggio difficile per l'esperto centrale. Prima l'ammonizione, poi il Var che lo salva da un rigore procurato, infine il malinteso con Thiam che la combina grossa in occasione del gol del provvisorio 1-1. Insufficiente. Dal 60' Delli Carri 6 - Un po' di confusione in area di rigore quando Maistro fa 2-2, ma lui non è impeccabile. Salva nel finale con un bel colpo di testa in anticipo su Piscopo.

Carboni 6 - Non soffre particolarmente, anzi nel finale accompagna maggiormente l'azione.

Birindelli 6 - Il gol dello 0-1 è meritato riconoscimento per un calciatore che, in questa categoria, può fare la differenza. Mezzo voto in meno per il calo nella ripresa.

Obiang 5,5 - I centrocampisti della Juve Stabia sbucano da tutte le parti e fa fatica a contenerli, in interdizione alterna buoni interventi a qualche errore di posizionamento.

Pessina 5,5 - Da uno come lui, che ha fatto parte dell'Italia che ha vinto gli Europei nel 2021, ci si aspetta molto di più in questa categoria.

Azzi 5,5 - E' vero che spinge come sempre e che sfiora un bel gol dopo una bella azione personale, ma fallisce una chance clamorosa per regalare al Monza l'ottava vittoria di fila.

Ciurria 6 - Un tiro a giro propizia la rete del momentaneo 0-1: il palo gli dice di no, sulla ribattuta arriva il tap-in di Birindelli. Offre un pallone d'oro a Petagna che, però, da buona posizione calcia alto. Dal 91' Maric sv.

Dany Mota 5 - Stesso discorso fatto per Pessina. Oggi davvero impalpabile e sempre fuori posizione. Dal 60' Keita 6 - Entra bene in partita. Va due volte vicino al gol.

Alvarez 5 - Puntualmente anticipato da Bellich, dà la sensazione di essere un pesce fuor d'acqua. Dal 60' Petagna 6,5 - Ritrova il gol a distanza di tantissimo tempo, è bravo a sfruttare la sua fisicità per bruciare sul tempo Giorgini. Calcia alto da buona posizione sprecando il tris.

Paolo Bianco 5,5 - A tratti è sembrato di vedere la squadra un po' supponente di inizio stagione, troppo improntata sulle individualità e non sul collettivo. Paradossalmente prende il 2-2 quando sembrava in controllo.