Serie B, Pescara-Carrarese: Vivarini per il riscatto, Calabro per continuare a sognare

In questo intenso sabato pomeriggio di Serie B il Pescara di mister Vincenzo Vivarini ospiterà la sorpresa Carrarese di Antonio Calabro allo stadio Adriatico per l'ottava giornata di campionato. Calcio d'inizio fissato per le ore 15.00.

COME ARRIVA IL PESCARA

Il Pescara di Vincenzo Vivarini arriva alla sfida di questo pomeriggio contro la Carrarese in una situazione di classifica piuttosto delicata. Sono appena 5 i punti conquistati in 7 partite di campionato, numeri che vedono oggi la formazione biancazzurra rilegata al 18esimo posto in classifica e in piena zona retrocessione. Vincere permetterebbe dunque al Pescara non solo di acquisire un po' più di fiducia in vista del proseguo della stagione, ma anche di prendere un'enorme boccata d'aria e scavalcare quanto meno la Sampdoria, che ieri sera è uscita sconfitta dal derby ligure contro la Virtus Entella.

COME ARRIVA LA CARRARESE

Se da un lato il Pescara ha necessità di vincere per mettersi alle spalle la zona retrocessione, dall'altro la Carrarese di Calabro punta a dare continuità all'ottimo inizio di stagione, che oggi la vede in piena zona playoff. Certo, in 7 giornate di campionato non si è fatto praticamente nulla, ma vincere potrebbe alimentare ulteriormente i sogni e la fiducia di una Carrarese reduce da tre risultati utili consecutivi, 2 pareggi ed una vittoria, quella dell'ultima partita prima della sosta contro la Juve Stabia.