La sfida tra Dortmund e Bayern si allarga sul calciomercato: al centro c'è Schlotterbeck

© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 08:15Serie A
Marco Conterio

Nella città dei Ghibellini e di Federico Barbarossa, nasce uno dei protagonisti dei casi di mercato più intensi di questi mesi in Germania. Nico Schlotterbeck da Waiblingen, cittadina del Baden-Württemberg, figlio della pace e della serenità, è il leader della difesa del Borussia Dortmund che oggi sfida il Bayern Monaco e che è giustappunto il grande oggetto del desiderio dei bavaresi per la difesa che verrà. La carriera, in breve: nasce nella cantera del Karlsruhe, dove arriva giovanissimo, poi lo prende il Friburgo, che lo presta all'Union Berlino e che poi lo riporta a casa. Nell'estate del 2022 lo vende a carissimo presso, 33 milioni al Dortmund, ed eccoci qui alla storia di oggi.

Contratto in scadenza col BVB nell'estate del 2027, il costo stimato è ad oggi di 40 milioni di euro ma è chiaro che se continuerà a rifiutare le proposte di rinnovo del Dortmund, allora l'addio sarà scontato e le possibilità di veder calare il prezzo altrettanto vicine. I gialloneri hanno proposto uno stipendio importantissimo, del 50% superiore a quello attuale che già si aggira sui 5 milioni. In dirigenza c'è fiducia, la stessa però che si respira in Baviera. In un percorso come il suo, peraltro, sarebbe uno step finale di una carriera comunque ancora giovane, considerati i 25 anni.

E le altre? Il Barcellona lo gradirebbe ma non ha il cash necessario da spendere. Il Liverpool lo considera uno degli obiettivi sensibili per la prossima stagione, e c'è da scommettere che se i Reds dovessero accelerare, allora il Bayern dovrà spingere per chiudere presto il colpo. Oppure il Dortmund riuscirà a blindarlo? Intanto c'è una prova niente male, che lo attende. Si chiama Harry Kane…

