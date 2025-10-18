Napoli, Conte non rischia Politano e Buongiorno ma limita le rotazioni per Torino

Il Napoli è di scena a Torino, contro la formazione di Marco Baroni, per iniziare al meglio il primo vero tour de force da 7 partite in 22 giorni. Proprio sul ciclo di gare ravvicinate s'è soffermato a più riprese Antonio Conte, ieri in conferenza stampa, raccontando la necessità di ruotare, dare spazio a tutti, per tenere alto il livello prestazionale ed evitare ulteriori infortuni dopo quelli dell'ultimo periodo: "L'obiettivo è capire che risposte diamo giocando 7 partite in 22 giorni. E' inevitabile, ci sarà un dispendio importante, ci sarà bisogno di ruotare e di un po' tutti e siamo curiosi di capire che risposta daremo". Ed ancora: "Più giochi e più c'è il rischio di avere infortuni. E' inevitabile che giocando tanto ti alleni meno ed il non allenamento induce spesso agli infortuni muscolari, sono esseri umani e c'è uno stress non solo fisico ma anche emotivo e di pressione ogni 3 giorni. Si gioca tanto, perciò servono rose belle profonde ed ampie", il messaggio di Antonio Conte che però dovrebbe partire limitando al massimo le rotazioni.

Nessun rischio

Sono recuperati Politano e Buongiorno, ma nessuno dei due dovrebbe partire dal primo minuto, in ottica anche di evitare subito sovraccarichi o tre gare di ila considerando le prossime con Psv e Inter. A destra quindi spazio a Neres, sulla sua corsia preferita, mentre in difesa si va verso la conferma della coppia Beukema-Juan Jesus con Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra. Cambio obbligato quello tra Lobotka, che ne avrà ancora per un paio di settimane, con Gilmour, nel centrocampo con Anguissa, De Bruyne e McTominay falso esterno. In porta sembra favorito di nuovo l'ex Milinkovic rispetto a Meret mentre non ci sono dubbi sulla conferma di Hojlund che ha proseguito la sua raffica di gol anche in nazionale.

Lang ed il sostituto di Gilmour?

Spazio a Neres, a destra, non ancora - almeno dall'inizio - per Noa Lang a sinistra: "Noa sta lavorando, sta cercando di capire cosa vogliamo da lui, sia come giocate singole che come partecipazione, ma è un ragazzo che lavora e sicuramente avrà le sue occasioni - la risposta di Conte sull'olandese, prima di lasciarsi andare ad una battuta -. Poi bisogna continuare a lavorare con serietà come stanno facendo ed avere pazienza, come la devo avere io (ride, ndr)". Per Gilmour, invece, chiamato a sostituire Lobotka in tante gare di fila, difficile individuare un sostituto: "Ho totale fiducia nel ragazzo, ha sempre risposto presente, lo prendemmo perché non c'era un sostituto di Lobotka. Trovarne un altro è difficile, sono diversi e dovremmo nell'eventualità adattare qualcuno".