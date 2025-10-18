Serie B, Frosinone-Monza: allo Stirpe si cercano punti, Alvini non vuole mollare la vetta

Frosinone e Monza si sfidano nell'ottava giornata di campionato di Serie BKT. Il Frosinone terzo in classifica punta al riscatto, mentre il Monza va a caccia di continuità. La squadra casalinga è terza in classifica alle spalle del Modena e del Palermo di Pippo Inzaghi. L'obiettivo dei ragazzi guidati da Massimiliano Alvini è riscattarsi dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Venezia.

Il Monza è in zona playoff, ma ancora fatica a destreggiarsi. Paolo Bianco arriva alla sfida dello Stirpe dopo il successo per 2-1 sul Catanzaro. L'appuntamento della partita è fissato per sabato 18 ottobre con calcio d'avvio previsto alle 15:00.

COME ARRIVA IL FROSINONE

Massimiliano Alvini opta per il 4-2-3-1. Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia agiranno in fase difensiva a protezione di Palmisani in porta. Koutsoupias e Calò in mezzo, con Kone, Ghedjemis e Kvernadze in avanti a supportare Raimondo.

COME ARRIVA IL MONZA

La squadra di Paolo Bianco scenderà in campo col 3-4-2-1. Tra i pali Thiam dietro al terzetto formato da Izzo, Ravanelli e Carboni. A centrocampo, da destra a sinistra, partiranno titolari Birindelli, Zeroli, Obiang e Azzi. Galazzi e Keita a supporto di Dany Mota.