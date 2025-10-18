Genoa, -1 alla gara col Parma: la fiducia di Vieira e una vittoria che può servire a sbloccarsi

Fiducia. E' la parola che traspare dalla conferenza di ieri di mister Patrick Vieira in vista del match contro il Parma. Il tecnico del Genoa confida nel suo gruppo di ragazzi, nella loro determinazione e in ciò che di positivo ha visto in questa sosta per le Nazionali. Sia da chi è rimasto, sia da chi è partito con le rispettive rappresentative. C'è fiducia nel lavoro fin qui svolto che, se fatto sempre con la stessa attitudine e voglia di crescere, alla fine può portare quella vittoria che in campionato non è ancora arrivata.

Sfide-salvezza all'orizzonte

Il calendario non è stato benevolo con il Grifone che nelle prime sei partite ha presentato incontri molto difficili sulla carta ma Vasquez e compagni hanno dimostrato di sapersela giocare alla pari anche con compagini che ambiscono a posizione differenti di classifica. Adesso però è arrivato il momento di fare punti e gli incontri iniziano ad essere, sempre insidiosi, ma contro avversari che hanno gli stessi obiettivi di classifica a partire proprio dai ducali di Cuesta.

Bene Ekhator

Fiducia anche in Jeff Ekhator, reduce da buone prestazioni con l'Under 21 e capace di andare in rete in azzurro dopo la rete segnata a Napoli: "Jeff ha fiducia - sottolinea Vieira -. Ha fatto gol in Nazionale dopo il gol a Napoli. E' tornato con tantissima energia ed è positivo per noi. Non dobbiamo però dimenticare che Jeff è giovane e deve continuare a crescere".