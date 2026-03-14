Serie B, risultati della 30ª giornata: Caserta, esordio con pari. Il Bari vola: classifica aggiornata

Ha preso il via nella serata di ieri, con la netta vittoria del Modena sullo Spezia, la 30ª giornata del campionato di Serie B, che ha mandato in archivio i primi confronti di giornata, quelli che hanno preso il via alle ore 15:00 e hanno smosso la classifica, che si complica per la Reggiana, ko nello scontro diretto contro il Bari. Posta in palio divisa tra Empoli e Mantova, ma anche tra Juve Stabia e Carrarese, mentre il Catanzaro espugna il campo del Padova. Mignani? Il suo Cesena acciuffa il pari contro il Frosinone: chissà se basterà per salvare la panchina.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:

SERIE B - 30ª GIORNATA

Già giocate

Modena-Spezia 3-0

29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi

Bari-Reggiana 4-1

10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone 2-2

40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)

Empoli-Mantova 2-2

22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese 1-1

33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro 1-3

17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)

Sabato 14 marzo

Ore 17:15 - Monza-Palermo

Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia

Domenica 15 marzo

Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino

Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 63*

Monza 60*

Frosinone 59

Palermo 57*

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 41

Cesena 40

Sudtirol 37*

Padova 34

Carrarese 33

Avellino 33*

Empoli 32

Virtus Entella 31*

Bari 31

Mantova 31

Sampdoria 30*

Reggiana 29

Spezia 29

Pescara 25*

* una gara in meno