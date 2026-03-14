Serie B, risultati della 30ª giornata: Caserta, esordio con pari. Il Bari vola: classifica aggiornata
Ha preso il via nella serata di ieri, con la netta vittoria del Modena sullo Spezia, la 30ª giornata del campionato di Serie B, che ha mandato in archivio i primi confronti di giornata, quelli che hanno preso il via alle ore 15:00 e hanno smosso la classifica, che si complica per la Reggiana, ko nello scontro diretto contro il Bari. Posta in palio divisa tra Empoli e Mantova, ma anche tra Juve Stabia e Carrarese, mentre il Catanzaro espugna il campo del Padova. Mignani? Il suo Cesena acciuffa il pari contro il Frosinone: chissà se basterà per salvare la panchina.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B - 30ª GIORNATA
Già giocate
Modena-Spezia 3-0
29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi
Bari-Reggiana 4-1
10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)
Cesena-Frosinone 2-2
40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)
Empoli-Mantova 2-2
22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)
Juve Stabia-Carrarese 1-1
33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)
Padova-Catanzaro 1-3
17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)
Sabato 14 marzo
Ore 17:15 - Monza-Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63*
Monza 60*
Frosinone 59
Palermo 57*
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 41
Cesena 40
Sudtirol 37*
Padova 34
Carrarese 33
Avellino 33*
Empoli 32
Virtus Entella 31*
Bari 31
Mantova 31
Sampdoria 30*
Reggiana 29
Spezia 29
Pescara 25*
* una gara in meno