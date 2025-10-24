Quella fra Monza e Reggiana è sfida fra seconde in una classifica

Quella del prossimo fine settimana sarà sfida fra seconde in classifica. Non in quella generale pubblicata dalla Lega. Bensì nella graduatoria che conta la differenza dei punti totalizzati all’intervallo e al triplice fischio conclusivo dei match. Perché Monza e Reggiana sono entrambe a quota +5: i brianzoli passando dai 9 punti al 45’ ai 14 dopo il 90’, gli emiliani dai 7 ai 12. Meglio di queste due compagine ha saputo fare soltanto il Modena con un +8.

Negli anni Duemila, 5 incroci di campionato fra cadetteria e Serie C, chi ha segnato al Brianteo lo ha fatto sempre per 2 volte. Così ecco i segni X col punteggio di 2-2 del 2001-2002 e del 2008-2009; lo 0-2 del 2011-2012 (Alessi – Rossi); il 2-0 del 2020-2021 (Carlos Augusto – Colpani).

Unica eccezione lo 0-0 del 2010-2011. E pensare che il pareggio ad occhiali, vale a scrivere senza marcature, è il punteggio più ricorrente al termine dei Monza-Reggiana di campionato. Dal 1935-1936 in poi è comparso per ben 9 volte su 28 scontri diretti. Praticamente un match ogni tre!

Attenzione: dando uno sguardo alla sola Serie B ci accorgiamo che i biancorossi hanno aperta una striscia OK lunga 6 match (4V – 2X). Soprattutto, vengono da 6 clean sheet consecutivi. Perché gli ultimi centri granata risalgono al 1972-1973: Spagnolo, Donina, Borzoni.

Situazione in classifica.

Monza con 14 punti (4V – 2X – 2P con 8GF e 6GS), 9 dei quali in casa (3V – 0X – 1P con 4GF e 2GS). Reggiana a 12 (3V – 3X – 2P con 13GF e 11GS), di cui 4 in trasferta (1V – 1X – 2P con 4GF e 6GS).

TUTTI I PRECEDENTI A MONZA (SERIE B E SERIE C)

28 incontri disputati

11 vittorie Monza

13 pareggi

4 vittorie Reggiana

28 gol fatti Monza

17 gol fatti Reggiana

LA PRIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO

Monza-Reggiana 0-0, 5° giornata 1935/1936

L’ULTIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO

Monza-Reggiana 2-0, 29° giornata 2020/2021