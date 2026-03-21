Serie B, Sersanti e Tonoli lanciano il Modena: Mantova battuto 2-1
Successo di misura per il Modena nell’ultima gara della serata in Serie B. I padroni di casa si sono portati sul 2-0 grazie ai gol di Sersanti e Tonoli. Nel finale il Mantova accorcia le distanze con Mensah, ma non basta. Finisce 2-1 in favore dei padroni di casa. Di seguito il riepilogo della giornata fin qui:
SERIE B - 32ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Cesena-Catanzaro 3-1
34' Liberali (CA), 59' Cerri (CE), 72' Piacentini (CE), 90+4' Berti
Juve Stabia-Spezia 3-1
32' Aurelio (S), 45+2' Leone (J), 74' Pierobon (J), 90' Okoro
Padova-Palermo 0-1
90+2' Bani
Monza-Venezia 1-1
26’ Haps (V), 52’ rig. Pessina (M)
Modena-Mantova 2-1
14’ Sersanti (MO), 59’ Tonoli (MO), 81’ Mensah (MA).
Domenica 22 marzo
Ore 15:00 - Bari-Carrarese
Ore 15:00 - Empoli-Pescara
Ore 15:00 - Sudtirol-Frosinone
Ore 17:15 - Sampdoria-Avellino
Ore 19:30 - Virtus Entella-Reggiana
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 68 (32 partite giocate)
Monza 64 (32)
Frosinone 62 (31)
Palermo 61 (32)
Catanzaro 52 (31)
Modena 50 (31)
Juve Stabia 45 (32)
Cesena 43 (32)
Avellino 39 (31)
Sudtirol 38 (31)
Carrarese 36 (31)
Mantova 34 (32)
Padova 34 (32)
Empoli 33 (31)
Sampdoria 31 (31)
Bari 31 (31)
Virtus Entella 31 (31)
Spezia 30 (32)
Reggiana 30 (31)
Pescara 29 (31)