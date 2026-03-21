Colpo Cremonese a Parma: 0-2 con reti di Maleh e Vandeputte. Buonissima la prima per Giampaolo

La Cremonese torna a vincere dopo 15 partite di astinenza e lo fa nel pomeriggio più importante, quello che aveva il sapore di ultima spiaggia. 0-2 il finale al Tardini contro il Parma, con le reti arrivate entrambe nel secondo tempo, con Youssef Maleh prima e con Jari Vandeputte poi.

Più Cremonese da subito.

Già nel primo tempo la squadra del neo tecnico Marco Giampaolo, all'esordio sulla panchina grigiorossa, ha mostrato maggiore voglia di arrivare al successo, con un paio di buone occasioni create, tra le quali anche quella che ha portato alla rete di Bonazzoli, non convalidata però per un precedente fuorigioco di Zerbin. Poco altro da segnalare poi nella prima frazione di gioco, se non un tiro da fuori di Pellegrino finito di poco a lato.

Doppio gol e tre punti d'oro.

Nella ripresa la Cremonese ha poi cambiato marcia e ha trovato prima la rete di Youssef Maleh, con uno splendido mancino da fuori area, e poi con Jari Vandeputte, servito da Vardy in azione di contropiede. Tre punti fondamentali all'esordio per Giampaolo, che ha raggiunto il Lecce al quartultimo posto in classifica, a -1 dalla Fiorentina e a -3 dal Cagliari. Pomeriggio amaro invece per il Parma, fischiato dai propri tifosi a fine gara.