Bari-Carrarese, la lista dei convocati di Calabro per la sfida di domani

Il tecnico della Carrarese Antonio Calabro ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani in casa del Bari. Ecco l’elenco nel dettaglio:

Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani

Difensori: Calabrese, Illanes, Imperiale, Oliana, Ruggeri

Centrocampisti: Belloni, Bouah, Hasa, Lordkipanidze, Melegoni, Parlanti, Rouhi, Troise, Zanon, Zuelli

Attaccanti: Abiuso, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa.

“A livello di numeri - ha esordito Calabro presentando la sfida in conferenza stampa -, che sugli avversari guardo molto più che sulla mia squadra, nelle ultime dieci partite da quando c’è Longo ha fatto 14 punti: una media importante. Le ultime due gare in casa le ha vinte e l’ultima partita a Frosinone ha dato sensazioni positive. In questo momento lì non è facile per nessuno. “Noi dobbiamo andare a fare la Carrarese sotto tutti i punti di vista, con una prestazione al top. Sappiamo che potremo incontrare delle difficoltà ma sappiamo anche che possiamo crearne agli avversari. In questo momento tutte le squadre che lottano per non retrocedere hanno preoccupazioni: noi dobbiamo accentuarle negli altri, non alimentare entusiasmo”.