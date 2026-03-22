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Spalletti parla da ex ct: "Gattuso? Le scelte che ha fatto sono quelle giuste"

Spalletti parla da ex ct: "Gattuso? Le scelte che ha fatto sono quelle giuste"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:08Serie A
Daniele Najjar

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida pareggiata dai bianconeri contro il Sassuolo, ha parlato anche del prossimo appuntamento della Nazionale Italiana, ai playoff per accede alla prossima Coppa del Mondo.

Sulla Nazionale ai playoff?
"Secondo me bisogna aver fiducia in questa Nazionale, hanno fatto scelte importanti, secondo me quelle di Gattuso sono quelle giuste, abbiamo tutte le carte in regola per poterci qualificare"

Chiedeva di cercare maggiormente gli esterni?
"È una caratteristica del sistema tattico: quando giochi a quattro, tieni le due punte larghe così loro devono scivolare in zona palla, se la fai girare bene trovi l'esterno libero per fare l'uno contro uno, visto Conceicao e Yildiz loro sono bravi in questo. Se perdi palla nell'uno contro uno sull'esterno gli puoi andare addosso per non fargli creare ripartenze. Invece andavamo lì sui giocatori con le spalle all'area, al centro, al limite dell'area. Poi abbiamo creato diverse situazioni come quella sulla quale loro ci hanno fatto gol, noi ne abbiamo fatte dieci. Abbiamo avuto poca maturità, poca pulizia di scelte, poca conoscenza di quello che dovevamo fare".

Milik e Vlahovic le fanno ritrovare un po' di sorriso?
"Noi sorridiamo ugualmente. Siamo distrutti dal dispiacere perché è sempre il risultato che fa la differenza. Non dovevamo rischiare le cose che abbiamo rischiato. Anche alla fine abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo vincerla. C'è ancora spazio comunque".

Perin fa un passaggio perfetto per Conceicao: ci sarebbero dovuti essere più passaggi così?
"Chiaro che dipende da quello che si riesce a creare. Lì è arrivato il gol, Perin ha fatto una bella scelta, ma poi Conceicao ha fatto altre 6 occasioni così, come quando ha tirato o servito Kalulu. Si poteva sicuramente far meglio. In fondo però la partita per l'assalto finale, per quello che abbiamo condotto anche sbagliando le scelte, se avessimo vinto sarebbe stato anche meritato".

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