Allegri: "Leao verrà sconvocato". Ecco quando si saprà se il portoghese andrà in Nazionale
Rafa Leao andrà in Nazionale? Ad aggiornare sulla situazione dell'attaccante portoghese - in tribuna a San Siro ad assistere alla vittoria del suo Milan contro il Torino - ci ha pensato direttamente Massimiliano Allegri: "Credo che verrà sconvocato, anzi credo che l'abbiano sconvocato - ha sottolineato il tecnico rossonero parlando della chiamata del Portogallo per le amichevoli contro Messico e Stati Uniti -. Ha bisogno di riposare, va ringraziato per ciò che ha fatto fino ad ora".
Dopo il problema all'adduttore, la risonanza magnetica eseguita dal calciatore ha escluso la presenza di lesioni, ma resta da capire cosa succederà nelle prossime ore.
In questo senso, un aggiornamento arriva da gazzetta.it, che sottolinea come la Federcalcio portoghese non abbia preso ancora una decisione in merito. Leao dovrà andare a Lisbona per gli esami (e nel caso essere liberato successivamente) oppure potrà restare a Milano? La Federazione - si legge - comunicherà la sua decisione, che varrà anche per gli altri convocati infortunati, soltanto a giornata conclusa, probabilmente lunedì.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.