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Monza, Bianco: "Chi va in Serie A? Speriamo il Venezia possa lasciarci un posto..."

Monza, Bianco: "Chi va in Serie A? Speriamo il Venezia possa lasciarci un posto..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:19Serie B
Alessandra Stefanelli

L'allenatore Paolo Bianco ha commentato così in sala stampa il pareggio del suo Monza contro il Venezia, sottolineando sia gli aspetti positivi della prestazione sia alcuni dettagli da migliorare.

Sulla gara, il tecnico ha evidenziato l’intensità dell’avversario e l’andamento complessivo del match: “Una partita tosta contro una squadra tosta. Abbiamo giocato con attenzione per tutta la gara ma quando sbagli prendi gol ed è stato così. Una lettura errata e sei sotto, dopo una loro azione. Mi porto a casa una bella prestazione. Non mi è piaciuta la gestione palla nella seconda frazione di gara: siamo stati troppo frettolosi. Era necessario un po’ più di pazienza. Migliorare le scelte per far male. Abbiamo finito in crescendo. Un punto importante contro la squadra migliore del campionato”.

Ampio spazio anche alle scelte tecniche e ai cambi: “Non avevo paura di perdere: forse qualche brivido sulle palle inattive. Rammarico? No. Avevo la sensazione che potevamo portarla a casa. I cambi sono la conferma. Troppo tardivi? Bisogna dosare bene le forze in campo. Colpani? Avevo bisogno delle sue qualità. Hernani e Cutrone? Non ne avevano più. Caso? È devastante davanti, ma torna poco: contro una squadra così mi serviva qualcuno che potesse tornare”.

Bianco ha poi speso parole importanti per i giovani del gruppo: “Lucchesi, Colombo e Bakounè sono giovanissimi. Possono diventare un punto di riferimento per questa squadra. Potranno andare davvero tanto lontano”.

Sulle palle inattive, il tecnico ha ammesso margini di miglioramento: “In difficoltà sulle palle inattive? No, siamo in linea con le altre formazioni. Sono cose che alleniamo ogni giorno. Forse, anzi, sicuramente, potevamo fare meglio”.

Infine, uno sguardo alla classifica e al futuro: “Chi va in A? Questa è la squadra che nel doppio confronto ci ha messo in difficoltà. Stroppa è forte nei playoff, speriamo possa vincerli lui e lasciarci un posto… Io ho i giocatori più forti del campionato”. In chiusura, anche un passaggio sull’abbraccio finale con Giovanni Stroppa: “C’è stima reciproca. Io lo ammiro come allenatore e persona. È sempre bello condividere queste emozioni. Tutto normale: dopo una bella battaglia in campo, abbracciarsi e ridere insieme”.

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