Serie B, un colpo di testa di Illanes lancia la Carrarese: 1-0 sull'Empoli all'intervallo
Una rete del difensore centrale Illanes poco prima della mezzora di gioco permette alla Carrarese di andare al riposo in vantaggio nel derby contro l’Empoli. Il gol arriva con un colpo di testa del brasiliano su assist pennellato da punizione di Zuelli.
SERIE B, 21ª GIORNATA
Venerdì 23 Gennaio 2026
Carrarese – Empoli 1-0
28’ Illanes
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 15.00 Cesena – Bari
Ore 15.00 Frosinone – Reggiana
Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella
Ore 15.00 Mantova – Venezia
Ore 15.00 Monza – Pescara
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
