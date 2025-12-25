Focus TMW Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova

Con 17 giornate di Serie B in archivio sono sei gli esoneri divenuti realtà nella prima parte di stagione del torneo. Dopo quelli concretizzati in casa di Sampdoria, Empoli, Spezia, Pescara e Bari è stato il Mantova ad aver deciso di cambiare timoniere. Dopo due anni e mezzo di successi infatti si è interrotta l'esperienza di Davide Possanzini alla guida del club lombardo. Al suo posto è arrivato Francesco Modesto.

Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)

Bari - Fabio Caserta (nuovo) -> esonerato il 26/11 -> dal 27/11 Vincenzo Vivarini

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato)

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Alessio Dionisi

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato) -> esonerato il 15/12 -> dal 15/12 Francesco Modesto

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo) -> esonerato il 11/11 -> dal 12/11 Giorgio Gorgone

Reggiana - Davide Dionigi (confermato)

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci

Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)