Serie B, Palermo-Padova: sfida di sogni e certezze

In questa 18esima giornata di Serie BKT al Renzo Barbera di Palermo i padroni di casa di Filippo Inzaghi ospiteranno il Padova di Matteo Andreotti e del Papu Gomez.

COME ARRIVA IL PALERMO

Il Palermo arriva alla sfida di domani con la voglia e l'ambizione di dare continuità all'ottimo momento di forma dal quale è recide. Nelle ultime 7 di campionato, infatti, la formazione di Filippo Inzaghi ha totalizzato 4 vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta, contro la Juve Stabia. Attualmente quinta in classifica, con una vittoria i rosanero potrebbero balzare al terzo posto in classifica, a patto che ovviamente Venezia e Cesena, rispettivamente impegnate contro Entella e Catanzaro, non vincano.

COME ARRIVA IL PADOVA

Anche il Padova è reduce da un momento di forma piuttosto positivo, visto che nelle ultime 6 ha totalizzato 2 sconfitte, 2 vittorie e 2 pareggi, l'ultimo contro la Sampdoria lo scorso 20 dicembre. Per essere una neopromossa, comunque, la formazione di Andreotti è una delle grandi sorprese di questa Serie BKT, visto che con una vittoria contro il Palermo potrebbe anche cominciare a sognare qualcosa di più grande, i playoffs.