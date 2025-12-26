Venezia-Virtus Entella, i convocati di Stroppa: Adorante fermato dalla febbre. Out Franjic
Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la giornata 18 di Serie BKT 25/26, che vedrà il Venezia FC affrontare la Virtus Entella, domani alle ore 15:00 allo Stadio "Penzo".
Portieri:
Matteo Grandi, Stefano Minelli, Filip Stankovic.
Difensori:
Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Michael Venturi.
Centrocampisti:
Emil Bohinen, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli.
Attaccanti:
Antonio Casas, Saad El Haddad, Daniel Fila, John Yeboah.
