TMW Milan, Fullkrug in gruppo. Gabbia ancora a parte, sarà out contro il Verona

Una buona e una cattiva notizia per il Milan in vista delle prossime partita. Quella positiva riguarda l'ultimo arrivato, Niclas Fullkrug, che dopo aver svolto le visite mediche ed aver assaporato il clima di Milanello negli scorsi giorni, oggi si è allenato insieme al resto del gruppo, dopo aver ricevuto il nulla osta del West Ham, attuale proprietario del cartellino del centravanti tedesco. L'attaccante sarà a disposizione di Massimiliano Allegri a partire dalla sfida contro il Cagliari del prossimo 2 gennaio, grazie a una deroga della FIGC che ha messo Milan e Cagliari al pari di tutte le altre squadre che giocheranno il 3 e il 4 gennaio e consentendo dunque di accelerare i tempi nonostante sia il primo giorno ufficiale del calciomercato invernale.

La cattiva notizia invece è relativa alle condizioni fisiche di Matteo Gabbia. Il difensore ha lavorato anche oggi a parte e non sarà a disposizione di Allegri per la gara di domenica alle 12.30 contro l'Hellas Verona e San Siro. L'obiettivo è quello di recuperare il centrale per la sfida successiva contro il Cagliari.