Parma-Fiorentina, i convocati di Cuesta: tornano Circati e Delprato
Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina al Tardini, il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha diramato la lista dei convocati. Tornano a disposizione si Circati che Delprato, come aveva già anticipato lo stesso allenatore gialloblù nella conferenza stampa di oggi.
L'elenco completo.
Portieri: Corvi, Guaita, Rinaldi.
Difensori: Britschgi, Circati, Delprato, Lovik, Trabucchi, Troilo, Valenti, Valeri.
Centrocampisti: Begic, Bernabe, Cremaschi, Estevez, Hernani Jr, Keita, Ordonez, Sorensen.
Attaccanti: Almqvist, Benedyczak, Cutrone, Djuric, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino.
