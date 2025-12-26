Modena-Monza, formazioni ufficiali: Massolin titolare, Bianco si affida e Mota-Keita
Queste le ufficiali di Modena-Monza, big match che apre la 18ª giornata di Serie B:
MODENA: Chichizola, Nieling, Adorni, Tonoli, Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano, Massolin, Gliozzi. Allenatore: Sottil.
A disposizione: Bagheria, Pezzolato, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Pergreffi, Magnino, Pyyhtia, Di Mariano, Mendes.
MONZA: Thiam, Carboni, Ravanelli, Izzo, Birindelli, Pessina, Colombo, Azzi, Ciurria, Keita Baldè, Mota. Allenatore Bianco.
A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Lucchesi, Maric, Delli Carri, Sardo, Bakoune, Alvarez, Capolupo, Petagna, Mout.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
