Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Bari-Avellino: Vivarini cerca il primo successo, irpini per interrompere il tabù

Serie B, Bari-Avellino: Vivarini cerca il primo successo, irpini per interrompere il tabùTUTTO mercato WEB
© foto di Ivan Cardia
Oggi alle 16:30Serie B
Stefano Scarpetti

Si chiude alle 19.30 con la sfida in programma al “San Nicola” fra Bari ed Avellino la 18^ giornata di serie BKT. In palio punti importanti in chiave salvezza fra due squadre a digiuno di successi da tempo: sono addirittura sette le partite senza successo dei pugliesi, che non hanno ancora vinto con Vincenzo Vivarini in panchina. Il rendimento degli irpini è stato leggermente migliore conquistando una sola vittoria nelle ultime sei partite disputate. I pugliesi hanno esigenza di classifica piuttosto impellenti, condividendo il 16^ posto insieme a Virtus Entella e Sudtirol a 16. Vincendo potrebbero coinvolgere gli irpini, finora sempre lontani dalle zone calde dalla graduatoria, adesso in undicesima posizione a 21 punti. Tradizione nettamente favorevole ai “galletti” vincendo 10 delle 12 partite disputate al “San Nicola”. L’ultimo successo irpino risale al 1977, 2-1 firmato Ramon Diaz. La direzione del confronto è stata affidata Luca Zufferli di Udine, gli assistenti saranno Pasquale Capaldo di Napoli e Simone Pistarelli di Fermo. Il quarto ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo. Var: Francesco Cosso di Reggio Calabria. Avar: Stefano Del Giovane di Albano Laziale

Come arriva il Bari- Vincenzo Vivarini deve fronteggiare l’assenza di Dorval, impegnato nella Coppa D’Africa con la nazionale algerina. Ci sono varie soluzioni per la sua sostituzioni, impiegare a tutta fascia nel 3-5-2 Burgio, Manè oppure Antonucci. Recupera Castrovilli, il quale non è stato impiegato per infortunio nelle due ultime uscite. In attacco solito dubbio se giocare ad una punta oppure impiegare Moncini e Gytkaer contemporaneamente.

Come arriva l’Avellino- Anche Biancolino è alle prese con la sostituzione dello squalificato Fontanarosa. Potrebbe affiancare Cancellotti e Missori ai due centrali Simic ed Enrici passando al 4-4-2, soluzione vista contro il Venezia, oppure far arretrare Cancellotti sulla linea dei difensori confermando il 3-5-2 con Missori e Milani sulle corsie. Pochi dubbi sulla coppia d’attacco composta da Tutino e Biasci.

Articoli correlati
Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova... Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
La Serie B torna in campo per la 18ª giornata: oggi l'anticipo Modena-Monza La Serie B torna in campo per la 18ª giornata: oggi l'anticipo Modena-Monza
Bari, Vivarini: "L'umore non è quello giusto, dobbiamo andare oltre gli ostacoli"... Bari, Vivarini: "L'umore non è quello giusto, dobbiamo andare oltre gli ostacoli"
Altre notizie Serie B
Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova... Focus TMWPanchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Serie B, Bari-Avellino: Vivarini cerca il primo successo, irpini per interrompere... Serie B, Bari-Avellino: Vivarini cerca il primo successo, irpini per interrompere il tabù
Padova, Andreoletti: "Portare cosi tanti tifosi a Palermo è gia una vittoria" Padova, Andreoletti: "Portare cosi tanti tifosi a Palermo è gia una vittoria"
Modena-Monza, formazioni ufficiali: Massolin titolare, Bianco si affida e Mota-Keita... Modena-Monza, formazioni ufficiali: Massolin titolare, Bianco si affida e Mota-Keita
Venezia-Virtus Entella, i convocati di Stroppa: Adorante fermato dalla febbre. Out... Venezia-Virtus Entella, i convocati di Stroppa: Adorante fermato dalla febbre. Out Franjic
Venezia, Stroppa in vista dell'Entella: "Adorante ha la febbre. Per Bjarkason infortunio... Venezia, Stroppa in vista dell'Entella: "Adorante ha la febbre. Per Bjarkason infortunio serio"
Serie B, Palermo-Padova: sfida di sogni e certezze Serie B, Palermo-Padova: sfida di sogni e certezze
La Serie B torna in campo per la 18ª giornata: oggi l'anticipo Modena-Monza La Serie B torna in campo per la 18ª giornata: oggi l'anticipo Modena-Monza
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre
2 La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
3 Occhio a cosa succede con la proprietà del Milan. Quelle voci passate sotto traccia...
4 Atalanta, qualche errore sul mercato di troppo: 124 milioni non sfruttati a dovere
5 Lazio, il Flamengo mette sul piatto 25 milioni per Castellanos. Lotito alza la richiesta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 17^ giornata LIVE: Juventus con Miretti, Dybala ancora falso nove
Immagine top news n.1 Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state scritte cavolate"
Immagine top news n.2 Amorim gela il Napoli e le pretendenti: "Mainoo è il futuro del Manchester United"
Immagine top news n.3 Roma e non solo, De Rossi dice tutto: "Non meritavo l'esonero". E parla dei problemi con l'ad
Immagine top news n.4 In attesa di Zirkzee o Raspadori, Roma in ansia per Pellegrini. Oggi gli esami: rischia un lungo stop
Immagine top news n.5 Neres, il miglior brasiliano del momento: il Napoli se lo gode, Ancelotti ci riflette
Immagine top news n.6 Lazio, il Flamengo mette sul piatto 25 milioni per Castellanos. Lotito alza la richiesta
Immagine top news n.7 Verso l'apertura del calciomercato: cosa serve alle 20 squadre di Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.2 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.4 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma-Fiorentina, i convocati di Vanoli: torna Gosens. Richardson out per scelta tecnica
Immagine news Serie A n.2 Fullkrug già in gruppo, Pellegrini ko, le ultime dall'infermeria della Juve: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.3 Udinese-Lazio, i convocati di Sarri: riecco Zaccagni, ce la fa anche Isaksen, tutti i nomi
Immagine news Serie A n.4 Roma, buone notizie per Gasperini: Dovbyk ed Hermoso rientrano in gruppo
Immagine news Serie A n.5 Fabregas annuncia alla vigilia del Lecce: "Dossena e Sergi Roberto tornano a disposizione"
Immagine news Serie A n.6 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Bari-Avellino: Vivarini cerca il primo successo, irpini per interrompere il tabù
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Portare cosi tanti tifosi a Palermo è gia una vittoria"
Immagine news Serie B n.4 Modena-Monza, formazioni ufficiali: Massolin titolare, Bianco si affida e Mota-Keita
Immagine news Serie B n.5 Venezia-Virtus Entella, i convocati di Stroppa: Adorante fermato dalla febbre. Out Franjic
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Stroppa in vista dell'Entella: "Adorante ha la febbre. Per Bjarkason infortunio serio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.3 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.4 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Immagine news Serie C n.5 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Immagine news Serie C n.6 Risalita Cittadella, il Vicenza mette un mattone importante per la B: il punto sul Girone A di C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Lazio, Sarri mette nel mirino il sesto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Fiorentina, Vanoli spinge i viola: vietato fermarsi dopo la svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.6 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?