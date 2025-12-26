Serie B, Bari-Avellino: Vivarini cerca il primo successo, irpini per interrompere il tabù

Si chiude alle 19.30 con la sfida in programma al “San Nicola” fra Bari ed Avellino la 18^ giornata di serie BKT. In palio punti importanti in chiave salvezza fra due squadre a digiuno di successi da tempo: sono addirittura sette le partite senza successo dei pugliesi, che non hanno ancora vinto con Vincenzo Vivarini in panchina. Il rendimento degli irpini è stato leggermente migliore conquistando una sola vittoria nelle ultime sei partite disputate. I pugliesi hanno esigenza di classifica piuttosto impellenti, condividendo il 16^ posto insieme a Virtus Entella e Sudtirol a 16. Vincendo potrebbero coinvolgere gli irpini, finora sempre lontani dalle zone calde dalla graduatoria, adesso in undicesima posizione a 21 punti. Tradizione nettamente favorevole ai “galletti” vincendo 10 delle 12 partite disputate al “San Nicola”. L’ultimo successo irpino risale al 1977, 2-1 firmato Ramon Diaz. La direzione del confronto è stata affidata Luca Zufferli di Udine, gli assistenti saranno Pasquale Capaldo di Napoli e Simone Pistarelli di Fermo. Il quarto ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo. Var: Francesco Cosso di Reggio Calabria. Avar: Stefano Del Giovane di Albano Laziale

Come arriva il Bari- Vincenzo Vivarini deve fronteggiare l’assenza di Dorval, impegnato nella Coppa D’Africa con la nazionale algerina. Ci sono varie soluzioni per la sua sostituzioni, impiegare a tutta fascia nel 3-5-2 Burgio, Manè oppure Antonucci. Recupera Castrovilli, il quale non è stato impiegato per infortunio nelle due ultime uscite. In attacco solito dubbio se giocare ad una punta oppure impiegare Moncini e Gytkaer contemporaneamente.

Come arriva l’Avellino- Anche Biancolino è alle prese con la sostituzione dello squalificato Fontanarosa. Potrebbe affiancare Cancellotti e Missori ai due centrali Simic ed Enrici passando al 4-4-2, soluzione vista contro il Venezia, oppure far arretrare Cancellotti sulla linea dei difensori confermando il 3-5-2 con Missori e Milani sulle corsie. Pochi dubbi sulla coppia d’attacco composta da Tutino e Biasci.