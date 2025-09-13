Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Chelsea, altro prestito per David Fofana: giocherà nel Fatih Karagumruk in Turchia

Chelsea, altro prestito per David Fofana: giocherà nel Fatih Karagumruk in TurchiaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:27Calcio estero
di Daniele Najjar

L'attaccante del Chelsea, David Datro Fofana, riparte dalla Turchia. Il giocatore ivoriano si è trasferito al Fatih Karagümrük in prestito per una stagione con opzione di acquisto.

Questo il comunicato del club turco: "Il nostro club ha raggiunto un accordo con l'attaccante 22enne del Chelsea David Fofana in prestito di 1 stagione con opzione di acquisto. Il giocatore della Costa d'Avorio, che ha giocato in prestito nel Göztepe nella prima metà della scorsa stagione, ha iniziato la sua carriera nel Molde nella stagione 2020-2021.

Fofana, che ha segnato 24 gol in 65 partite a Molde, si è trasferito al Chelsea da uno dei maggiori club della Premier League nella stagione 2022-2023. Il cannoniere giocò anche in prestito alla Union Berlin e al Burnley. Ha a esperienza nella Nazionale della Costa d'Avorio, gli diamo il benvenuto e gli auguriamo successo sotto la nostra maglia rossa e nera".

Articoli correlati
Chelsea, via un altro degli esuberi: David Datro Fofana prestato al Goztepe Chelsea, via un altro degli esuberi: David Datro Fofana prestato al Goztepe
AEK Atene, l'ultimo acquisto arriva dal Chelsea: è fatta per l'attaccante Fofana AEK Atene, l'ultimo acquisto arriva dal Chelsea: è fatta per l'attaccante Fofana
Chelsea, Datro Fofana può volare in Grecia: intensificati i colloqui con l'AEK Atene... Chelsea, Datro Fofana può volare in Grecia: intensificati i colloqui con l'AEK Atene
Altre notizie Calcio estero
Autogol Berenguer, l'Athletic Bilbao incespica: l'eurorivale della Roma cade con... Autogol Berenguer, l'Athletic Bilbao incespica: l'eurorivale della Roma cade con l'Alaves
Premier, il Tottenham travolge il West Ham 3-0: Frank in testa con Liverpool e Arsenal... Premier, il Tottenham travolge il West Ham 3-0: Frank in testa con Liverpool e Arsenal
Bundesliga, il Bayern frantuma l'Amburgo: doppietta e assist per Kane, finisce 5-0... Bundesliga, il Bayern frantuma l'Amburgo: doppietta e assist per Kane, finisce 5-0
Raspadori fuori, subito Nico Gonzalez. Ruggeri c'è: Atletico Madrid-Villarreal, le... Raspadori fuori, subito Nico Gonzalez. Ruggeri c'è: Atletico Madrid-Villarreal, le formazioni
Il Real Madrid trionfa in 10 contro 11, Huijsen sollevato: "Grazie per essere così... Il Real Madrid trionfa in 10 contro 11, Huijsen sollevato: "Grazie per essere così forti"
Espulsione controversa per Huijsen e non solo: Real infuriato, dossier contro gli... Espulsione controversa per Huijsen e non solo: Real infuriato, dossier contro gli arbitri
Boga manda in paradiso il Nizza: Nantes sistemato 1-0 dall'eurorivale della Roma Boga manda in paradiso il Nizza: Nantes sistemato 1-0 dall'eurorivale della Roma
Klaassen in gol, l'Ajax scavalca lo Zwolle: l'eurorivale dell'Inter torna a vincere... Klaassen in gol, l'Ajax scavalca lo Zwolle: l'eurorivale dell'Inter torna a vincere in Eredivisie
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
Le più lette
1 Milan-Bologna, le probabili formazioni: ancora attacco Pulisic-Gimenez, Cambiaghi più di Rowe
2 Juventus-Inter, le probabili formazioni: tocca a Koopmeiners, Mkhitaryan insidia Sucic
3 Juventus-Inter 4-3, le pagelle: cose turche e della famiglia Thuram. Tudor 'pesca' Adzic
4 Serie A, 3^ giornata LIVE: Stulic dal 1', Cuadrado è out
5 Cuadrado guadagnava 5,5 milioni alla Juventus. Anche per questo non c'è stato rinnovo
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus-Inter 4-3, le pagelle: cose turche e della famiglia Thuram. Tudor 'pesca' Adzic
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Juve prima da sola a punteggio pieno, Inter a 3 punti
Immagine top news n.2 Derby d'Italia spot per la Serie A, come lo scorso anno: Juventus-Inter finisce 4-3
Immagine top news n.3 Serie A, 3^ giornata LIVE: Stulic dal 1', Cuadrado è out
Immagine top news n.4 Atalanta, Lookman non convocato. Juric: "Situazione spiacevole. Voglio altro a livello umano"
Immagine top news n.5 Milan, Allegri: "Rabiot sta bene fisicamente, valuteremo. Nkunku è quello più indietro"
Immagine top news n.6 Da Cagliari-Parma a Como-Genoa, passando per Juve-Inter: le probabili della 3^ giornata
Immagine top news n.7 Chivu lancia Akanji e va a Torino con l'Inter di Inzaghi. Poi difende Bisseck e Calhanoglu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come un anno fa, l'Atalanta è pronta al secondo grande recupero di Lookman
Immagine news podcast n.2 A chi servono De Sciglio, Pjanic e Ziyech? Come stanno i principali svincolati
Immagine news podcast n.3 Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
Immagine news podcast n.4 La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: "Inter, Chivu a rischio. Como, le parole di Fabregas irrispettose"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: "Inter, Chivu ha paura. Milan, Maignan via? Non è un leader"
Immagine news Serie C n.3 Calcagno (AIC): "Si parla tanto dei problemi della Lega Pro, ma si è stabilizzata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu: "Non sono preoccupato, perchè a tratti abbiamo dominato"
Immagine news Serie A n.2 Juventus-Inter, proteste nerazzurre sul gol di Adzic. Marelli: "Per me decisione giusta"
Immagine news Serie A n.3 Il Napoli ci mette 6 minuti per sbloccarla: De Bruyne trasforma su calcio di rigore
Immagine news Serie A n.4 Inter, Bastoni: "Con quattro gol, valutazioni negative. Serve anche fortuna"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Tudor: "Volevamo vincere. Adzic? Deve continuare a pedalare"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Dzeko su Kean: "E' giovane e molto forte, ma può migliorare ancora"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sampdoria sotto all'intervallo: Castagnetti ha portato in vantaggio il Cesena
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro-Carrarese 1-1, le pagelle: male Iemmello e Abiuso, Hasa c'è
Immagine news Serie B n.3 Serie B, il Catanzaro non sa più vincere: finisce 1-1 contro la Carrarese
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Cesena, le formazioni ufficiali: Coda unica punta ligure. Mignani opta per il tandem
Immagine news Serie B n.5 Pescara, col cuore! Vivarini: "Il pari col Venezia ha dimostrato che abbiamo anima e voglia"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Mantova, i convocati di Possanzini: sono out Artioli e Ruocco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, De Giorgio dopo il 3-3 col Crotone: "Grande carattere, pareggio giusto"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Parodi dopo il pari di Foggia: "Su questa strada ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati delle 14:30: tris Benevento, vincono Pineto, Gubbio e Casarano
Immagine news Serie C n.4 Trento, Daniele Riganti nuovo responsabile dell’Area performance e della preparazione atletica
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 4ª giornata - Chiricò trascina il Casarano. Dopo 45' sorride anche il Pineto
Immagine news Serie C n.6 Lumezzane, pesa come macigno il ko contro la Triestina. Mister Paci verso l'esonero
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, Cincotta: "Milan squadra esperta, ha obiettivi ben diversi dai nostri"
Immagine news Calcio femminile n.2 Sassuolo Femminile, gara da dentro o fuori con la Roma. Spugna: "Segnale molto importante"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Battere il Napoli era l'obiettivo odierno, raggiunto. Ora attenderemo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women's Cup, 3ª giornata - La Juventus vince, ma non è ancora in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.5 Spugna: "Emozionato di tornare al Tre Fontane. In estate c'erano City, Real e Galatasaray"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women’s Cup, si chiude la fase a gironi: Roma-Sassuolo scontro la vertice
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…