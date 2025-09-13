Ufficiale Chelsea, altro prestito per David Fofana: giocherà nel Fatih Karagumruk in Turchia

L'attaccante del Chelsea, David Datro Fofana, riparte dalla Turchia. Il giocatore ivoriano si è trasferito al Fatih Karagümrük in prestito per una stagione con opzione di acquisto.

Questo il comunicato del club turco: "Il nostro club ha raggiunto un accordo con l'attaccante 22enne del Chelsea David Fofana in prestito di 1 stagione con opzione di acquisto. Il giocatore della Costa d'Avorio, che ha giocato in prestito nel Göztepe nella prima metà della scorsa stagione, ha iniziato la sua carriera nel Molde nella stagione 2020-2021.

Fofana, che ha segnato 24 gol in 65 partite a Molde, si è trasferito al Chelsea da uno dei maggiori club della Premier League nella stagione 2022-2023. Il cannoniere giocò anche in prestito alla Union Berlin e al Burnley. Ha a esperienza nella Nazionale della Costa d'Avorio, gli diamo il benvenuto e gli auguriamo successo sotto la nostra maglia rossa e nera".