Spezia, in arrivo il centrocampista Romano. La Roma dà il via libera al trasferimento
TUTTO mercato WEB
Lo Spezia nelle prossime ore potrebbe annunciare un altro arrivo in mezzo al campo dopo quello dell’esperto Mattia Valoti. La Roma infatti, come riporta Cittadellaspezia.com, ha dato il via libera per la cessione in prestito di Alessandro Romano.
Il classe 2006, che piaceva anche a Cagliari e Pescara, è infatti in viaggio verso la Liguria dove si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà l’accordo fino a giugno mettendo così fine a una trattativa chiusa ormai da tempo a cui mancava solo il via libera del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini che aveva trattenuto il ragazzo in attesa di rinforzi dal mercato e rientri dai vari infortuni.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile