Spezia, in arrivo il centrocampista Romano. La Roma dà il via libera al trasferimento

Lo Spezia nelle prossime ore potrebbe annunciare un altro arrivo in mezzo al campo dopo quello dell’esperto Mattia Valoti. La Roma infatti, come riporta Cittadellaspezia.com, ha dato il via libera per la cessione in prestito di Alessandro Romano.

Il classe 2006, che piaceva anche a Cagliari e Pescara, è infatti in viaggio verso la Liguria dove si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà l’accordo fino a giugno mettendo così fine a una trattativa chiusa ormai da tempo a cui mancava solo il via libera del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini che aveva trattenuto il ragazzo in attesa di rinforzi dal mercato e rientri dai vari infortuni.