Spezia, Vignali: "La voglia è quella di ricreare il fortino del 'Picco'. Ci proveremo da venerdì"

Un nuovo inciampo nel cammino stagionale dello Spezia, che ieri è caduto di misura all''U-Power Stadium' contro i padroni di casa del Monza, vittoriosi per 1-0 sulla formazione ligure. Nel post match, come si legge sui canali ufficiali del club, proprio tra i bianconeri ha parlato l'esterno difensivo Luca Vignali, che ha detto la sua su questo ko: "Abbiamo affrontato la gara nel modo corretto, avevamo di fronte una squadra forte e in forma, con individualità incredibili, ma per tutto l'arco dell'incontro abbiamo dimostrato una grande unione, un grande atteggiamento e la giusta predisposizione alla sofferenza. In questo momento gli episodi non ci stanno girando bene, questo è evidente".

E aggiunge: "Il momento è senza dubbio difficile, ma nelle ultime partite abbiamo dimostrato che la voglia di uscire da questo momento è tantissima e penso che se continueremo con questo atteggiamento riusciremo nel nostro intento".

Conclude quindi, con una nota di fiducia al futuro, nonostante una classifica non esaltante: "La voglia è quella di ricreare il fortino del 'Picco', di ricominciare a vincere davanti alla nostra gente, perché il calore del nostro pubblico ci può dare uno slancio incredibile. Venerdì faremo di tutto per tornare a fare bottino pieno in casa".