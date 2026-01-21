TMW
Spezia, Wisniewski verso il ritorno in patria: idea Izzo per sostituirlo
TUTTO mercato WEB
Lo Spezia lavora a un possibile avvicendamento in difesa. Przemyslaw Wisniewski, centrale classe 1998 da tempo in uscita dal club ligure, è sempre più vicino a un ritorno in Polonia, soluzione che consentirebbe allo Spezia di liberare spazio in rosa.
Per sostituirlo prende corpo l’idea Armando Izzo, difensore attualmente in rottura con il Monza e alla ricerca di una nuova sistemazione. Il profilo dell’ex Torino viene valutato come possibile rinforzo di esperienza, ma la pista non è priva di concorrenza: Izzo, infatti, piace anche all’Avellino, che resta alla finestra pronto a inserirsi nella corsa al difensore.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
3 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Serie A
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile