Widzew Lodz, Wisniewski: "Convinto dal progetto. Ero ansioso di iniziare una nuova sfida"

“Mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato ed ero ansioso di cimentarmi in una nuova sfida”. Il difensore Przemyslaw Wisniewski, fresco di trasferimento dallo Spezia, ha parlato così della sua nuova avventura con il Widzew Lodz con cui ha firmato un contratto fino al 2030: “So che c'è molto lavoro da fare, ma credo che insieme ce la faremo. Soprattutto considerando l'attività di mercato che sta portando avanti il club".

Sul sito del club polacco si leggono inoltre anche le parole del dirigente Dariusz Adamczuk che parla così dell’arrivo del centrale: “In questa sessione di mercato prendiamo il nostro secondo nazionale polacco in carica. Lavoriamo a questo trasferimento da tempo e sono contento di averlo finalizzato. Vogliamo costruire la nostra squadra attorno a giocatori come Przemyslaw per i prossimi anni. - conclude Adamczuk - È un giocatore esperto, ma in fase di crescita, e sappiamo che ci porterà molta qualità".

L'altro nazionale polacco di cui parla il dirigente è, per un caso del destino, un altro giocatore che è transitato in Italia e vestito anche la maglia dello Spezia, dove è stato compagno proprio di Wisniewski, come il portiere Bartomej Dragowski prelevato dal Panathinaikos in Grecia.