Spezia, Wisniewski verso la Polonia: da Bonfanti a Cardaklija, un trio per sostituirlo

Con Przemyslaw Wisniewski sempre più vicino al ritorno a casa per giocare con la maglia del Widzew Lodz in casa Spezia si va alla ricerca di altri rinforzi in difesa oltre a quel Giovanni Bonfanti che è in arrivo dall’Atalanta dopo aver giocato con la maglia del Pisa nei primi sei mesi della stagione. Per il polacco c’è ancora qualcosa da limare fra domanda e offerta: il club ligure infatti chiede circa 4 milioni di euro, mentre sul piatto il club dell’est Europa mette 2,2 milioni con il 10% della futura rivendita, l’impressione è che l’affare si farà comunque visto che il giocatore non vuole lasciare nulla di intentato per puntare a un posto nei play off per i Mondiali con la nazionale biancorossa.

Come riporta Il Secolo XIX oltre a Bonfanti sarebbe vicino l’acquisto del bosniaco (con passaporto svedese) Anes Cardaklija, classe 2005 in forza al Gais in Svezia. Il centrale piaceva molto anche a Colonia e Stoccarda, le cui offerte sono state rifiutate, oltre che al Borussi Monchengladbach, ma i liguri hanno avuto la meglio e stanno lavorando per un prestito con valorizzazione e opzione per il futuro.

Lo Spezia potrebbe poi piazzare un terzo colpo in difesa visto che la trattativa con la Juventus per Pedro Felipe, classe 2004 in forza alla Next Gen, calciatore che piace molto in Serie B essendo stato seguito dall’Avellino, che ha poi virato su Izzo, e Sampdoria. Se il club bianconero aprirà alla cessione a titolo temporaneo lo Spezia sarà la destinazione.