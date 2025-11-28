Derby Cesena-Modena, dalla mezz’ora sarà festival del gol!

Quella di stasera sarà la 20esima sfida Cesena-Modena di cadetteria.

Una storia, quella del derby fra bianconeri e gialloblù, che in Serie B prese avvio nel 1968-1969 e s’è protratta fino alla scorsa stagione.

Nel secondo livello del calcio italiano il Cavalluccio ha aperta una serie OK dal 2006-2007 (5V – 3X), compreso l’1-1 nei play-off del 2013-2014. L’ultimo segno 2 in schedina è rappresentato dal 4-2 per i Canarini del 2005-2006.

A colpire, però, è un’altra statistica.

Al Manuzzi il Cesena marca al Modena in B dal 1986-1987, 14 derby senza interruzione di continuità. Anzi, l’unica volta che è rimasto all’asciutto fu in occasione dello 0-0 nel 1977-1978.

Però di Cesena-Modena ne contiamo anche 5 in Serie C.

La bilancia complessiva, pertanto, racconta di 15 vittorie bianconere, 6 segni X, 3 successi gialloblù. Il punteggio più ricorrente? L’1-0 con le sue 8 caps, score che praticamente compare 1 volta ogni 3 derby. Da segnalare, anche, i 48 gol in totale, B più C.

Modena OK da 3 incroci (0-0 nel 2020-2021; 1-2 nel 2021-2022; 2-2 nel 2024-2025), Cesena che non coglie l’intera posta in palio dall’1-0 del 2019-2020.

Come arrivano a questo derby i due club?

Cesena con 23 punti (7V – 2X – 4P con 19GF e 14GS), 8 dei quali in casa (2V – 2X – 1P con 8GF e 5GS). Modena a 26 (7V – 5X – 1P con 21GF e 8GS), di cui 9 fuori (2V – 3X – 1P con 8GF e 5GS).

Curiosità: Cesena sul proprio campo e Modena in trasferta hanno marcato e subito lo stesso numero di reti, 8-5.

Dalle statistiche di rendimento stagionali scopriamo un’altra curiosità a livello di gol.

Il Cesena raggiunge il proprio acme fra i minuti 31-60: 13 su 19 (il 68%).

Il Modena arriva al top fra i minuti 61-90: 12 su 21 (il 57%).

CONFRONTI DIRETTI A CESENA (SERIE B E SERIE C)

24 incontri disputati

15 vittorie Cesena

6 pareggi

3 vittorie Modena

31 gol fatti Cesena

17 gol fatti Modena

PRIMA SFIDA A MODENA IN CAMPIONATO

Cesena-Modena 1-0, 24° giornata 1968/1969

ULTIMA SFIDA A MODENA IN CAMPIONATO

Cesena-Modena 2-2, 5° giornata 2024/2025