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La miglior Sampdoria dal 23/24 ospita il miglior Pessina e il suo Monza

La miglior Sampdoria dal 23/24 ospita il miglior Pessina e il suo MonzaTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 08:58Le Statistiche
Redazione Footstats

La prima volta digiunarono i biancorossi. L’ultima sono stati a dieta i blucerchiati. La giornata di cadetteria s’aprirà questa sera con Sampdoria-Monza. Le due squadre sono state avversarie in campionato per 7 volte. Il rendiconto di questi testa a testa racconta di 3 successi liguri, altrettanti segni X, 1 vittoria brianzola, 10-9 per i doriani sui monzesi in fatto di marcature.
Curiosamente in cadetteria la fanno da padroni di blucerchiati con 3 affermazioni (la più recente per 4-2 nel 2000-2001) e 3 pareggi (tutti con lo score di 1-1). Mentre nel massimo torneo ecco uno 0-3 ospite nel 2022-2023.
Attenzione, nonostante l’esiguo numero di precedenti al Ferraris, un Sampdoria-Monza alla 35esima giornata di Serie B lo rintracciamo ugualmente. Andò in scena nel torneo 1999-2000 e terminò con un 2-1 per i padroni di casa: autorete di Castorina al 24’, Lantignotti al 58’, Flachi decisivo all’84’.
Terminiamo questa carrellata storica ricordando che qualche mese fa, all’andata, fu 1-0 biancorosso grazie ad Alvarez.
Situazione in classifica.
Sampdoria a quota 40 (10V – 10X – 14P con 34GF e 44GS), 29 dei quali a Marassi (8V – 5X – 4P con 21GF e 17GS). Viene da 3 affermazioni consecutive, l’ultimo poker di vittorie risale alla stagione 2023-2024, quando fra il 28esimo e il 31esimo turno arrivarono il 3-1 col Brescia, il 2-1 sull’Ascoli, l’1-0 sul Bari e, infine, il 4-1 sulla Ternana. Monza in zona promozione diretta a 69 (20V – 9X – 5P con 53GF e 27GS), di cui 27 lontano dal Brianteo (7V – 6X – 4P con 22GF e 17GS). OK da 5 giornate (2V – 3X). Può contare su un Matteo Pessina in grande spolvero: a segno da 3 turni di fila, come nessun altro – al momento – nel torneo cadetto.

Attenzione, in caso di vittoria i ragazzi di Paolo Bianco acciufferebbero per una notta la vetta della classifica, lanciando il guanto di sfida a Venezia e Frosinone.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)
7 incontri disputati
3 vittorie Sampdoria
3 pareggi
1 vittoria Monza
10 gol fatti Sampdoria
9 gol fatti Monza

PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO
Sampdoria-Monza 1-0, 13° giornata 1977/1978

ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO
Sampdoria-Monza 0-3, 8° giornata 2022/2023

© Riproduzione riservata
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