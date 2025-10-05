Sudtirol, Castori: "I ragazzi hanno lottato come leoni, non meritavano di essere trattati così"

Fabrizio Castori, allenatore del Sudtirol, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna per 2-1 contro l'Empoli. Le sue parole: "Oggi non meritavamo di perdere, e ci si è messa anche la sfortuna con il palo. Abbiamo giocato con grande cuore, intensità e molta intelligenza perché avevamo un uomo in meno per 90 minuti. Abbiamo molto da recriminare per la decisioni arbitrali, anzi moltissimo. Comincia a diventare una costante alla quale noi vogliamo far sentire la nostra voce. Abbiamo da recriminare su come l'arbitro ha gestito la partita. Ci dobbiamo lamentare di come siamo stati trattati".

Ha recuperato tante pedine.

"Abbiamo passato due settimane in emergenza ma può capitare. Oggi abbiamo recuperato Pietrangeli, Bordon, Casiraghi. Si devono allenare, non basta guarire ma abbiamo la possibilità di portarli in condizione. La squadra si sta per ritrovare nel pieno del proprio organico e questo è un toccasana".

Quanto hanno influito le assenze visti i gol presi nel recupero? (Oggi e contro il Pescara ndr.)

"Capitano questi momenti, purtroppo è successo ma guardo cosa di positivo hanno fatto i ragazzi. Hanno lottato come leoni e non meritavano di essere trattati così".