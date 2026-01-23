Sudtirol, Castori: "Padova avversario molto complicato. Dovremo dare il meglio"

Fabrizio Castori, tecnico del Sudtirol, ha preso parte alla conferenza stampa della vigilia in vista della gara interna di domenica contro il Padova. Ecco la sintesi dei principali argomenti trattati riportati dal sito ufficiale del club altoatesino:

CONDIZIONE DELLA SQUADRA

"La squadra arriva in buone condizioni a questa partita. Si è lavorato bene e con grande intensità. C’è la consapevolezza di affrontare un avversario molto difficile, che sta facendo un ottimo campionato e occupa una posizione di classifica importante. Proprio per questo sappiamo che servirà dare il massimo per provare a venirne a capo".

UMORE, FIDUCIA E GESTIONE DELLA ROSA

"Grazie alle recenti due vittorie l’umore è sicuramente migliorato, mentre la fiducia non è mai venuta meno. L’umore è uno stato d’animo passeggero, che può cambiare in base ai risultati, ma non incide sulla convinzione della squadra. Il campionato è lungo e richiede continuità di rendimento. I nuovi arrivati stanno lavorando per inserirsi gradualmente e raggiungere la migliore condizione. Le scelte vengono effettuate di settimana in settimana, in base a quanto visto in allenamento, senza distinzioni rigide, perché all’interno della rosa ci sono giocatori che si equivalgono".

L’AVVERSARIO

"Il Padova è una squadra che ha dimostrato di sapersi esprimere molto bene, in particolare nelle gare in trasferta. È una formazione di qualità, arricchita da elementi di livello per la categoria e guidata da un allenatore preparato. Sarà una partita complessa, da affrontare con grande attenzione e determinazione".