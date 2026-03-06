SudTirol, Castori: "Non guardo nomi o età, gioca chi sta meglio. Entella pericolosa"

Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro la Virtus Entella che chiuderà una settimana molto intensa: “La settimana è stata breve e abbiamo concentrato il lavoro soprattutto sul recupero dopo le ultime due partite, svoltesi a distanza ravvicinata. Abbiamo verificato i piccoli acciacchi che inevitabilmente ci si porta dietro dopo ogni gare e focalizzati sulle condizioni atletiche, è importante valutare con attenzione chi ha recuperato completamente e chi invece ha bisogno di altro tempo per tornare al massimo della condizione.”

Spazio poi all’avversario di turno: “Affrontiamo una squadra molto pericolosa. La Virtus Entella ha 28 punti ed è a ridosso della zona salvezza diretta, un traguardo che nelle ultime settimane si è alzato in maniera esponenziale. - prosegue Castori come si legge sul sito del club - In questo momento le partite più difficili sono proprio quelle contro squadre che cercano punti per restare in categoria. Servirà interpretare la gara nel modo giusto, con grande umiltà, spirito di sacrificio e massima concentrazione dal primo all’ultimo istante di gioco.”

Castori poi non si sbilancia troppo sulle scelte di formazione: “Cerco sempre di schierare una squadra fresca, rapida e intensa. Dopo le gare ravvicinate è sempre necessario valutare chi ha smaltito la fatica e chi noi. Non guardo i nomi, l’età o le gerarchie, per me gioca chi sta meglio e chi è in grado di garantire la prestazione più efficace”.